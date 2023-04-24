Кирпич как батарея и источник тепловой энергии для производства (видео)

В мире, который столкнулся с дефицитом энергии после начала полномасштабной войны в Украине, ищут дополнительные источники энергии, тепловой и производства. Одним из таких источников может быть обычный кирпич, пишет DW Украина.

Кирпич может быть не только основанием для стен, но и местом хранения тепла и соответственно обогрева. Вот как это работает.

Кирпич можно превратить в тепловую батарею, нагревая ее благодаря энергии ветра и солнца. Система функционирует как гигантский тостер. Тепло, хранящееся в таком кирпиче, можно использовать на заводах и фабриках. К примеру, для производства цемента и стали, требующего температуры более 1000 С.

Так что в теории тепловые кирпичи-батареи могли бы обеспечить тепло для промышленности, что составляет 20% от общего мирового спроса на энергию.

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