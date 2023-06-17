Из-за электросамоката: в Харькове возле школы парень бросил кирпич в подростка

В Харькове на территорию школы в ходе конфликта несовершеннолетняя девушка 2011 года получила телесные повреждения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 июня поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила девушка 2011 года рождения с раной лба.

Несовершеннолетняя объяснила, что возле школы неизвестный парень бросил в нее кирпич.

«В ходе проверки полицейские установили, что у пострадавшей возник конфликт с парнями из-за ее электросамоката. Один из ребят поднял камень и швырнул в сторону пострадавшей. Девочка позвонила маме. Женщина вызвала скорую и полицию», — отметили правоохранители.

В больнице пострадавшей наложили четыре шва. Сейчас с ней все хорошо.

Правоохранители установили ребят и пригласили их вместе с родителями в отдел полиции. В отношении родителей ребят составлены административные протоколы.