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Из-за электросамоката: в Харькове возле школы парень бросил кирпич в подростка

Происшествия 16:45   17.06.2023
Виктория Яковенко
Из-за электросамоката: в Харькове возле школы парень бросил кирпич в подростка

В Харькове на территорию школы в ходе конфликта несовершеннолетняя девушка 2011 года получила телесные повреждения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 июня поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила девушка 2011 года рождения с раной лба.

Несовершеннолетняя объяснила, что возле школы неизвестный парень бросил в нее кирпич.

«В ходе проверки полицейские установили, что у пострадавшей возник конфликт с парнями из-за ее электросамоката. Один из ребят поднял камень и швырнул в сторону пострадавшей. Девочка позвонила маме. Женщина вызвала скорую и полицию», — отметили правоохранители.

В больнице пострадавшей наложили четыре шва. Сейчас с ней все хорошо.

Правоохранители установили ребят и пригласили их вместе с родителями в отдел полиции. В отношении родителей ребят составлены административные протоколы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 16:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на территорию школы в ходе конфликта несовершеннолетняя девушка 2011 года получила телесные повреждения.".