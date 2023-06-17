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Через електросамокат: у Харкові біля школи хлопець кинув цеглину у підлітка

Події 16:45   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Через електросамокат: у Харкові біля школи хлопець кинув цеглину у підлітка

У Харкові на територію школи в ході конфлікту неповнолітня дівчина 2011 року народження отримала тілесні ушкодження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 16 червня надійшло повідомлення з лікарні про доставляння дівчини 2011 року народження з раною лоба.

Неповнолітня пояснила, що біля школи невідомий хлопець кинув в неї цеглину.

«Під час перевірки поліцейські встановили, що у постраждалої виник конфлікт з хлопцями через її електросамокат. Один з хлопців підняв камінь та жбурнув в сторону постраждалої. Дівчинка подзвонила матері. Жінка викликала швидку та поліцію», – зазначили правоохоронці.

В лікарні постраждалій наложили чотири шви. Наразі з нею все добре.

Правоохоронці встановили хлопців та запросили їх разом з батьками до відділу поліції. Відносно батьків хлопців складені адміністративні протоколи.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 16:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на територію школи в ході конфлікту неповнолітня дівчина 2011 року народження отримала тілесні ушкодження.".