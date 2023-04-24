Цегла як батарея та джерело теплової енергії для виробництва (відео)
У світі, який зіткнувся з дефіцитом енергії після початку повномасштабної війни в Україні, шукають додаткові джерела енергії, теплової та для виробництва. Одним із таких джерел може бути звичайна цегла, пише DW Україна.
Цегла може бути не тільки основою для стін, але й місцем зберігання тепла і відповідно обігріву. Ось як це працює.
Цеглу можна перетворити на теплову батарею, нагріваючи її завдяки енергії вітру та сонця. Система функціонує, як гігантський тостер. Тепло, що зберігається в такій цеглі, можна використовувати на заводах і фабриках. Приміром, для виробництва цементу і сталі, яке потребує температури понад 1000 С.
То ж у теорії теплові цеглини-батареї могли б забезпечити тепло для промисловості, що становить 20% від загального світового попиту на енергію.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 14:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У світі, який зіткнувся з дефіцитом енергії після початку повномасштабної війни в Україні, шукають додаткові джерела енергії, теплової та для виробництва. Одним із таких джерел може бути звичайна цегла, пише DW Україна.".