Цегла як батарея та джерело теплової енергії для виробництва (відео)

У світі, який зіткнувся з дефіцитом енергії після початку повномасштабної війни в Україні, шукають додаткові джерела енергії, теплової та для виробництва. Одним із таких джерел може бути звичайна цегла, пише DW Україна.

Цегла може бути не тільки основою для стін, але й місцем зберігання тепла і відповідно обігріву. Ось як це працює.

Цеглу можна перетворити на теплову батарею, нагріваючи її завдяки енергії вітру та сонця. Система функціонує, як гігантський тостер. Тепло, що зберігається в такій цеглі, можна використовувати на заводах і фабриках. Приміром, для виробництва цементу і сталі, яке потребує температури понад 1000 С.

То ж у теорії теплові цеглини-батареї могли б забезпечити тепло для промисловості, що становить 20% від загального світового попиту на енергію.