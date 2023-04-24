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Цегла як батарея та джерело теплової енергії для виробництва (відео)

Світ 14:02   24.04.2023
Оксана Якушко
Цегла як батарея та джерело теплової енергії для виробництва (відео)

У світі, який зіткнувся з дефіцитом енергії після початку повномасштабної війни в Україні, шукають додаткові джерела енергії, теплової та для виробництва. Одним із таких джерел може бути звичайна цегла, пише DW Україна.

Цегла може бути не тільки основою для стін, але й місцем зберігання тепла і відповідно обігріву. Ось як це працює.

Цеглу можна перетворити на теплову батарею, нагріваючи її завдяки енергії вітру та сонця. Система функціонує, як гігантський тостер. Тепло, що зберігається в такій цеглі, можна використовувати на заводах і фабриках. Приміром, для виробництва цементу і сталі, яке потребує температури понад 1000 С.

 

То ж у теорії теплові цеглини-батареї могли б забезпечити тепло для промисловості, що становить 20% від загального світового попиту на енергію.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У світі, який зіткнувся з дефіцитом енергії після початку повномасштабної війни в Україні, шукають додаткові джерела енергії, теплової та для виробництва. Одним із таких джерел може бути звичайна цегла, пише DW Україна.".