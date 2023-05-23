Квадриллион тонн алмазов нашли американские геологи в недрах Земли

Огромные залежи сокровищ находятся на глубине 160 км. К такому выводу пришли геологи из Массачусетского технологического института, исследовав звуковые волны, издаваемые мантией нашей планеты, сообщает Iflscience.

Исследование, основанное на десятилетиях изучения сейсмической активности, опубликовали в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Сейсмографы регистрируют волны всех движений внутри Земли, например землетрясений. Это механические волны, которые двигаются с определенной скоростью в зависимости от материала, через который они проходят.

Ученые обнаружили определенные области, в которых сейсмические волны имеют тенденцию ускоряться без объяснения причин. Эти регионы называются «кратонными корнями» и являются самыми древними, неподвижными участками континентальных тектонических плит. Иногда они выглядят как перевернутые горы, простирающиеся вглубь на 320 км.

Чтобы объяснить сейсмические данные, команда геологов предположила возможный состав этих «корней». Так ученые пришли к выводу, что если структуры содержат от 1% до 2% алмаза, то это влияет на скорость сейсмических волн.

Такой процент содержания алмазов в породе может показаться небольшим, но это в 1000 раз больше, чем ожидалось.

«Это показывает, что алмаз, пожалуй, не является таким экзотическим минералом, но в [геологическом] масштабе он относительно распространен», — сказал доктор Ульрих Фаул, старший автор из Массачусетского технологического института.

«Мы не можем добраться до них, но все равно там гораздо больше алмазов, чем мы когда-либо думали», — продолжил доктор Фаул.

Алмазы образуются в условиях очень высокой температуры и высокого давления под земной корой. Причина, по которой они редки, заключается в том, что алмазы приближаются к поверхности Земли лишь при определенных извержениях, вырезающих геологические трубы, сделанные из горной породы под названием кимберлит. Большая концентрация алмазов глубоко под земной корой не слишком странная гипотеза.