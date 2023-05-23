Квадрильйон тонн алмазів знайшли американські геологи у надрах Землі

Величезні поклади скарбів перебувають на глибині 160 км. Такого висновку дійшли геологи з Массачусетського технологічного інституту, дослідивши звукові хвилі, які видає мантія нашої планети, повідомляє Iflscience.

Дослідження, що ґрунтується на десятиліттях вивчення сейсмічної активності, опублікували в журналі Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Сейсмографи реєструють хвилі всіх рухів усередині Землі, наприклад, землетрусів. Це механічні хвилі, що рухаються з певною швидкістю залежно від матеріалу, через який вони проходять.

Вчені виявили певні області, де сейсмічні хвилі мають тенденцію прискорюватися без пояснення причин. Ці регіони називаються «кратонним корінням» і є найдавнішими, нерухомими ділянками континентальних тектонічних плит. Іноді вони виглядають як перевернені гори, що тягнуться вглиб на 320 км.

Щоб пояснити сейсмічні дані, команда геологів припустила можливий склад цього «коріння». Так вчені дійшли висновку, якщо ці структури містять від 1% до 2% алмазу, то це впливає на швидкість сейсмічних хвиль.

Такий відсоток вмісту алмазів у породі може здатися невеликим, але це у 1000 разів більше, ніж очікували вчені.

“Це показує, що алмаз, мабуть, не є таким екзотичним мінералом, а в [геологічному] масштабі він відносно поширений”, – сказав доктор Ульріх Фаул, старший автор Массачусетського технологічного інституту.

“Ми не можемо дістатися до них, але все одно там набагато більше алмазів, ніж ми будь-коли думали”, – продовжив доктор Фаул.

Алмази утворюються в умовах дуже високої температури та високого тиску під земною корою. Причина, через яку вони рідкісні, у тому, що алмази наближаються до Землі лише під час певних вивержень, які вирізують геологічні труби, виготовлені з гірської породи під назвою кімберліт. Велика концентрація алмазів глибоко під земною корою не дуже дивна гіпотеза.