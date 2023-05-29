Live
  • Понедельник 29.05.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🟢

Водителя, который помог перейти дорогу утке с птенцами, сбили насмерть в США

Мир 14:30   29.05.2023
Оксана Якушко
Водителя, который помог перейти дорогу утке с птенцами, сбили насмерть в США

Мужчину из Калифорнии, США, который остановил автомобиль и помогал утке с утятами переходить дорогу, насмерть сбила машина, за рулем которой была 17-летняя девушка, сообщает NBC News. Теперь на место трагедии неравнодушные приносят резиновых утят.

41-летний Кейси Ривара вечером возвращался домой с детьми с тренировкам. Он заметил утиную семью, которая переходила оживленную проезжую часть. Поэтому мужчина остановился и вышел из машины, чтобы помочь утке с птенцами безопасно перейти дорогу.
«Он вышел из машины и подгонял и направлял утят, и все аплодировали, потому что он был очень добр», — сказал 12-летний парень-сосед. – Он помог им подняться через бордюр, потому что маленькие утята не могли это сделать самостоятельно».

Когда мужчина возвращался к собственному автомобилю, его сбила машина, за рулем которой была 17-летняя девушка. Удар оказался смертельным.

Трагедия произошла на глазах у соседей. 17-летнюю девушку, убившую 41-летнего водителя, вряд ли привлекут к уголовной ответственности. В настоящее время она сотрудничает со следствием.

Неравнодушные прохожие и соседи обустроили на месте трагедии своеобразный мемориал – туда приносят резиновых утят и цветы в память о добром сердце погибшего.

Читайте также: Харьковские спасатели вытащили из колодца утку и 9 утят (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
29.05.2023
Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная
Враг ударил по Купянщине «Искандером»: среди пострадавших — дети и беременная
29.05.2023
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
29.05.2023
Атака на Киев: все ракеты сбиты, обломки упали в трех районах, есть раненый
Атака на Киев: все ракеты сбиты, обломки упали в трех районах, есть раненый
29.05.2023
Предварительно, враг ударил по Ковшаровке авиабомбой – прокуратура (фото)
Предварительно, враг ударил по Ковшаровке авиабомбой – прокуратура (фото)
29.05.2023
«Россия здесь навсегда» — жительнице Харьковщины сообщили о подозрении
«Россия здесь навсегда» — жительнице Харьковщины сообщили о подозрении
25.05.2023

Новости по теме:

22:22
Погиб 60-летний мужчина из-за обстрела Харьковщины вечером – полиция
21:54
Ливень разрушил гнездо. Птенцов с Северной Салтовки спасли волонтеры (видео)
18:58
Последствия обстрела села Шиповатое в Харьковской области показала полиция
16:40
61-летняя женщина погибла на Харьковщине в результате обстрела – Синегубов
21:19
Судье, сбившему насмерть нацгвардейца в Киеве, сообщили о подозрении

  • Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Водителя, который помог перейти дорогу утке с птенцами, сбили насмерть в США»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину из Калифорнии, США, который остановил автомобиль и помогал утке с утятами переходить дорогу, насмерть сбила машина, за рулем которой была 17-летняя девушка, сообщает NBC News. Теперь на место трагедии неравнодушные приносят резиновых утят.".