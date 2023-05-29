Водителя, который помог перейти дорогу утке с птенцами, сбили насмерть в США
Мужчину из Калифорнии, США, который остановил автомобиль и помогал утке с утятами переходить дорогу, насмерть сбила машина, за рулем которой была 17-летняя девушка, сообщает NBC News. Теперь на место трагедии неравнодушные приносят резиновых утят.
41-летний Кейси Ривара вечером возвращался домой с детьми с тренировкам. Он заметил утиную семью, которая переходила оживленную проезжую часть. Поэтому мужчина остановился и вышел из машины, чтобы помочь утке с птенцами безопасно перейти дорогу.
«Он вышел из машины и подгонял и направлял утят, и все аплодировали, потому что он был очень добр», — сказал 12-летний парень-сосед. – Он помог им подняться через бордюр, потому что маленькие утята не могли это сделать самостоятельно».
Когда мужчина возвращался к собственному автомобилю, его сбила машина, за рулем которой была 17-летняя девушка. Удар оказался смертельным.
Трагедия произошла на глазах у соседей. 17-летнюю девушку, убившую 41-летнего водителя, вряд ли привлекут к уголовной ответственности. В настоящее время она сотрудничает со следствием.
Неравнодушные прохожие и соседи обустроили на месте трагедии своеобразный мемориал – туда приносят резиновых утят и цветы в память о добром сердце погибшего.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 14:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину из Калифорнии, США, который остановил автомобиль и помогал утке с утятами переходить дорогу, насмерть сбила машина, за рулем которой была 17-летняя девушка, сообщает NBC News. Теперь на место трагедии неравнодушные приносят резиновых утят.".