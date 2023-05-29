Водителя, который помог перейти дорогу утке с птенцами, сбили насмерть в США

Мужчину из Калифорнии, США, который остановил автомобиль и помогал утке с утятами переходить дорогу, насмерть сбила машина, за рулем которой была 17-летняя девушка, сообщает NBC News. Теперь на место трагедии неравнодушные приносят резиновых утят.

41-летний Кейси Ривара вечером возвращался домой с детьми с тренировкам. Он заметил утиную семью, которая переходила оживленную проезжую часть. Поэтому мужчина остановился и вышел из машины, чтобы помочь утке с птенцами безопасно перейти дорогу.

«Он вышел из машины и подгонял и направлял утят, и все аплодировали, потому что он был очень добр», — сказал 12-летний парень-сосед. – Он помог им подняться через бордюр, потому что маленькие утята не могли это сделать самостоятельно».

Когда мужчина возвращался к собственному автомобилю, его сбила машина, за рулем которой была 17-летняя девушка. Удар оказался смертельным.

Трагедия произошла на глазах у соседей. 17-летнюю девушку, убившую 41-летнего водителя, вряд ли привлекут к уголовной ответственности. В настоящее время она сотрудничает со следствием.

Неравнодушные прохожие и соседи обустроили на месте трагедии своеобразный мемориал – туда приносят резиновых утят и цветы в память о добром сердце погибшего.