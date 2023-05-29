Водія, який допоміг перейти дорогу качці з каченятами, збили на смерть у США
Чоловіка з Каліфорнії, США, який зупинив автомобіль і допомагав качці з каченятами переходити дорогу, на смерть збила машина, за кермом якої була 17-річна дівчина, повідомляє NBC News . Тепер на місце трагедії небайдужі приносять гумових каченят.
41-ріний Кейсі Рівара ввечері повертався додому із дітьми з тренування. Він помітив качину родину, яка переходила жваву проїжджу частину. Тому чоловік зупинився і вийшов з машини, щоб допомогти качці з пташенятами безпечно перейти дорогу.
«Він вийшов з машини і підганяв і направляв качок, і всі аплодували, тому що він був дуже добрий», — сказав 12-річний хлопець-сусід. – Він допоміг їм піднятися через бордюр, тому що всі маленькі каченята мали проблеми».
Коли чоловік повертався до власного автомобіля, його збила автівка, за кермом якої була 17-річна дівчина. Удар виявився смертельним.
Трагедія відбувалася на очах сусідів. 17-річну дівчину, яка вбила 41-річного водія, навряд чи притягнуть до кримінальної відповідальності. Наразі вона співпрацює зі слідством.
Небайдужі перехожі та сусіди облаштували на місці трагедії своєрідний меморіал – туди приносять гумових каченят на згадку про добре серце загиблого.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 14:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка з Каліфорнії, США, який зупинив автомобіль і допомагав качці з каченятами переходити дорогу, на смерть збила машина, за кермом якої була 17-річна дівчина, повідомляє NBC News . Тепер на місце трагедії небайдужі приносять гумових каченят. ".