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Водія, який допоміг перейти дорогу качці з каченятами, збили на смерть у США

Події 14:30   29.05.2023
Оксана Якушко
Водія, який допоміг перейти дорогу качці з каченятами, збили на смерть у США

Чоловіка з Каліфорнії, США, який зупинив автомобіль і допомагав качці з каченятами переходити дорогу, на смерть збила машина, за кермом якої була 17-річна дівчина, повідомляє NBC News . Тепер на місце трагедії небайдужі приносять гумових каченят. 

41-ріний Кейсі Рівара ввечері повертався додому із дітьми з тренування. Він помітив качину родину, яка переходила жваву проїжджу частину. Тому чоловік зупинився і вийшов з машини, щоб допомогти качці з пташенятами безпечно перейти дорогу.

«Він вийшов з машини і підганяв і направляв качок, і всі аплодували, тому що він був дуже добрий», — сказав 12-річний хлопець-сусід. – Він допоміг їм піднятися через бордюр, тому що всі маленькі каченята мали проблеми».

Коли чоловік повертався до власного автомобіля, його збила автівка, за кермом якої була 17-річна дівчина. Удар виявився смертельним.

Трагедія відбувалася на очах сусідів. 17-річну дівчину, яка вбила 41-річного водія, навряд чи притягнуть до кримінальної відповідальності. Наразі вона співпрацює зі слідством.

Небайдужі перехожі та сусіди облаштували на місці трагедії своєрідний меморіал – туди приносять гумових каченят на згадку про добре серце загиблого.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 14:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка з Каліфорнії, США, який зупинив автомобіль і допомагав качці з каченятами переходити дорогу, на смерть збила машина, за кермом якої була 17-річна дівчина, повідомляє NBC News . Тепер на місце трагедії небайдужі приносять гумових каченят. ".