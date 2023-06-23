Обломки частной субмарины Титан нашли в Антлантике рядом с затонувши Титаником

Неделю поиск пропавшей подводной лодки Титан был одной из главных мировых новостей. Пять человек внутри маленькой частной субмарины решили осмотреть затонувший в Атлантическом океане Титаник. Вчера, 22 июня, стало известно, что Титан взорвался в первые часы после погружения, — вероятно, его раздавило внешнее давление воды, и никто из пассажиров не выжил, сообщает NV.

Поисковые подводные аппараты нашли обломки субмарины Титан в Атлантическом океане рядом с затонувшим Титаником. Погибшие являются гражданами трех стран: США, Франции, Великобритании.

Погружение Титана к месту крушения Титаника началось 18 июня около 9:00 по атлантическому летнему времени. Лодка потеряла связь со своим основным кораблем Polar Prince через 1 час 45 минут после спуска.

Экипаж подводной лодки Титан погиб в результате «катастрофической имплозии» — этот термин означает разрушение объекта под сильным внешним давлением, фактически это направленный внутрь взрыв. Проще говоря, конструкция Титана, вероятно, не выдержала давления воды на глубине около 3,8 тыс. м. «То, что произошло — это имплозия. А затем почти одновременно происходит взрыв из-за того, что внутри были такие вещи, как кислородные баки», — разъяснил официально озвученную причину катастрофы в комментарии CNN Бобби Чакон, специальный агент ФБР в отставке и бывший руководитель водолазной группы ФБР.

Эксперты объясняют, что к трагедии мог привести малейший дефект в конструкции субмарины. «Давление там составляет примерно 280−350 кг силы на кв. см, что в 350 раз превышает давление на Земле. При таких условиях любая даже небольшая утечка может вызвать немедленную имплозию, которая уничтожит лодку», — пояснил Том Мэддокс, генеральный директор компании Underwater Forensic Investigators, которая участвовала в экспедиции к Титанику в 2005 году.

Люди на борту субмарины, скорее всего, погибли мгновенно. Такой вывод специалисты озвучили, учитывая характер и вероятную причину разрушения подводного аппарата. При таком сильном давлении на подводный аппарат взрыв произошел бы за доли миллисекунды, пояснила CNN Эйлин Марти, бывший офицер ВМС США и профессор Международного университета Флориды. По ее словам, имплозия происходит со скоростью 2,4 тыс. км в час, поэтому человеческий мозг даже не успевает осознать, что происходит.

Военные США зафиксировали вероятный взрыв аппарата вскоре после потери связи с ним. Как стало известно Wall Street Journal, военно-морские силы США, вероятно, первыми узнали о взрыве Титана еще несколько дней назад, в день исчезновения связи с подводным аппаратом. Сверхсекретная военная акустическая система США, предназначенная для поиска вражеских подводных лодок, впервые зафиксировала то, что могло быть взрывом субмарины, через несколько часов после начала ее плавания в Атлантическом океане. Эту информацию немедленно передали Береговой охране США для помощи в поисках.

На борту подводки было пятеро человек, все они погибли. Сейчас ищут их останки.

Хэмиш Хардинг, 58 лет –британский бизнесмен, пилот, исследователь, известный искатель приключений и космический турист. Он несколько раз посетил Южный полюс, спускался в Марианскую впадину, попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря кругосветному полету через Северный и Южный полюса за 46 часов 40 минут, а также путешествовал в космос в качестве туриста в рамках суборбитальной миссии Blue Origin в июне 2022 года.

Поль-Анри Наржоле, 77 лет – французский исследователь Титаника. Бывший морской офицер и командир группы водолазов-разведчиков, он стал морским археологом, участвовал в многочисленных экспедициях к затонувшему Титанику.

Шахзада Давуд, 48 лет, и Сулеман Давуд, 19 лет – британо-пакистанский миллиардер и его родной сын. Шахзада Давуд был известным в Британии инвестором и филантропом, с детства увлекался историей Титаника. В то же время 19-летний Сулеман опасался предстоящей экспедиции на Титане, но в итоге отправился за компанию с отцом.

Стоктон Раш, 61 год – американский предприниматель, инженер, исследователь и путешественник, основатель компании OceanGate, которая спроектировала Титан и организовывала подводные туры на батискафе. Лично управлял субмариной в день катастрофы.