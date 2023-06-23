Уламки приватної субмарини Титан знайшли в океані поруч із потонулим Титаніком

Тиждень пошуки зниклого підводного човна Титан були однією із головних світових новин. П’ятеро людей усередині маленької приватної субмарини вирішили оглянути Титанік, що потонув в Атлантичному океані. Учора, 22 червня, стало відомо, що Титан вибухнув у перші години після занурення, – ймовірно, його роздавив зовнішній тиск води, і ніхто з пасажирів не вижив, повідомляє NV .

Пошукові підводні апарати знайшли уламки субмарини Титан в Атлантичному океані поряд із затонулим Титаніком. Загинули громадяни трьох країн: США, Франції, Великобританії.

Занурення Титану до місця аварії Титаніка почалося 18 червня близько 9:00 за атлантичним літнім часом. Човен втратив зв’язок зі своїм основним кораблем Polar Prince за 1 годину 45 хвилин після спуску.

Екіпаж підводного човна Титан загинув у результаті «катастрофічної імплозії» — цей термін означає руйнування об’єкта під сильним зовнішнім тиском, фактично це спрямований усередину вибух. Простіше кажучи, конструкція Титану, ймовірно, не витримала тиску води на глибині близько 3,8 тис. м.

«Те, що сталося, — це імплозія. А потім майже одночасно відбувається вибух через те, що всередині були такі речі, як кисневі баки», — пояснив офіційно озвучену причину катастрофи у коментарі CNN Боббі Чакон, спеціальний агент ФБР у відставці та колишній керівник водолазної групи ФБР.

Експерти пояснюють, що до трагедії міг призвести найменший дефект конструкції субмарини.

«Тиск там становить приблизно 280-350 кг сили на кв. см, що у 350 разів перевищує тиск Землі. За таких умов будь-який, навіть невеликий витік, може викликати негайну імплозію, яка знищить човен», — пояснив Том Меддокс, генеральний директор компанії Underwater Forensic Investigators, яка брала участь в експедиції до Титаніка 2005 року.

Люди на борту субмарини швидше за все загинули миттєво. Такий висновок фахівці озвучили з огляду на характер та ймовірну причину руйнування підводного апарату. За такого сильного тиску на підводний апарат вибух стався б за частки мілісекунди, пояснила CNN Ейлін Марті, колишній офіцер ВМС США та професор Міжнародного університету Флориди. За її словами, імплозія відбувається зі швидкістю 2,4 тис. км на годину, тому людський мозок навіть не встигає усвідомити, що відбувається.

Військові США зафіксували ймовірний вибух апарату невдовзі після втрати зв’язку з ним. Як стало відомо Wall Street Journal, військово-морські сили США, ймовірно, першими дізналися про вибух Титану ще кілька днів тому, у день зникнення зв’язку із підводним апаратом. Надсекретна військова акустична система США, призначена для пошуку ворожих підводних човнів, вперше зафіксувала те, що могло бути вибухом субмарини через кілька годин після початку її плавання в Атлантичному океані. Цю інформацію негайно передали Береговій охороні США для допомоги у пошуках.

На борту підводки було п’ятеро людей, усі вони загинули. Нині шукають їхні останки.

Хеміш Хардінг, 58 років – британський бізнесмен, пілот, дослідник, відомий шукач пригод та космічний турист. Він кілька разів відвідав Південний полюс, спускався в Маріанську западину, потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки навколосвітньому польоту через Північний та Південний полюси за 46 годин 40 хвилин, а також подорожував у космос як турист у рамках суборбітальної місії Blue Origin2 у червні.

Поль-Анрі Наржоле, 77 років – французький дослідник Титаніка. Колишній морський офіцер і командир групи водолазів-розвідників він став морським археологом, брав участь у численних експедиціях до затонулого Титаніка.

Шахзада Давуд, 48 років, та Сулеман Давуд, 19 років – британо-пакистанський мільярдер та його рідний син. Шахзада Давуд був відомим у Британії інвестором та філантропом, з дитинства захоплювався історією Титаніка. У той же час 19-річний Сулеман побоювався майбутньої експедиції на Титані, але врешті-решт вирушив за компанію з батьком.

Стоктон Раш, 61 рік – американський підприємець, інженер, дослідник та мандрівник, засновник компанії OceanGate, яка спроектувала Титан та організовувала підводні тури на батискафі. Особисто керував субмариною у день катастрофи.