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Ученые доказали, как собаки делают людей счастливее и здоровее

Мир 14:22   15.08.2023
Оксана Якушко
Ученые доказали, как собаки делают людей счастливее и здоровее

Поглаживание собак от 5 до 20 минут, даже чужих, может укрепить здоровье людей благодаря влиянию на гормональную и иммунную систему, сообщает NPR.

«Можно с уверенностью сказать, что животные полезны для нашего психического и физического здоровья», — говорит Нэнси Джи, профессор психиатрии и директор Центра взаимодействия людей и животных в Университете Вирджинии Содружества.

Джи говорит, что ученые накапливают доказательства того, что уровень гормона стресса кортизола падает у людей только после 5-20 минут общения с собаками, даже если это не их домашнее животное.

«Кроме того, мы видим увеличение окситоцина, гормона, способствующего хорошему самочувствию», — говорит она.

И не только люди извлекают пользу от этих коротких обменов.

«Что мне нравится в этом исследовании, это то, что это улица с двусторонним движением, — говорит Джи. Мы наблюдаем то же самое у животных —  уровень окситоцина у собак также повышается, когда они взаимодействуют с человеком».

Владение собакой также связано с положительными последствиями для здоровья, включая улучшение здоровья и увеличение физической активности.

В последние годы благодаря финансированию Национальных институтов здоровья и Научного института по уходу за животными Waltham PetCare стало особенно много исследований пользы для здоровья человека от общения с животными – особенно с собаками.

К примеру, есть доказательства того, что короткие приступы любви щенков могут помочь нам думать лучше.

Джи участвовала в рандомизированном контролируемом исследовании 8- и 9-летних школьников в Великобритании. Она и ее коллеги обнаружили, что дети, которые дважды в неделю коротко общались с собаками в классе, имели меньше стресса и улучшали когнитивные функции, процессы, позволяющие нам выполнять такие действия, как планирование, выполнение задач и блокирование отвлекающих факторов.

«Мы фактически увидели [эти последствия] через месяц. И есть некоторые доказательства того, что они могут существовать спустя полгода», — говорит Джи.

Меган Мюллер, адъюнкт-профессор Школы ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса, говорит, что собаки побуждают нас воспринимать мир поближе к ним.

«Животные, и особенно собаки, живут мгновением. Они все время чувствуют окружающую среду с удивлением и благоговением, и они не упоминают о том, что произошло с ними раньше днем или о чем они думают о будущем. Они там прямо сейчас», – говорит Мюллер.

Мюллер, чьи исследования сосредоточены на психологии отношений между людьми и животными, говорит, что наблюдение за собаками, нюхающими траву или исследующими окружающий мир, побуждает нас уделять больше внимания. «Они будто вытаскивают вас из телефона в любую среду, в которой вы находитесь».

Меган Мюллер говорит, что есть доказательства того, что прикосновение собаки может быть важной частью ее успокаивающего эффекта. Например, исследование, проведенное в Канаде, обнаружило, что студенты колледжа сообщили о меньшем стрессе и уменьшении чувства тоски по дому после кратковременного общения с собаками, и этот эффект был гораздо сильнее у тех, кто действительно гладил животных. Сейчас она проводит исследование, дающее подобные результаты.

Особые отношениями между людьми и собаками еще и потому, что за тысячи лет одомашнивания четырелапые развили удивительную способность читать людей, как книгу.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 14:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поглаживание собак от 5 до 20 минут, даже чужих, может укрепить здоровье людей благодаря влиянию на гормональную и иммунную систему, сообщает NPR.".