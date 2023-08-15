Вчені доведи, як собаки роблять людей щасливішим і здоровішими

Погладжування собак від 5 до 20 хвилин, навіть чужих, може зміцнити здоров’я людей завдяки впливу на гормональну та імунну системи, повідомляє NPR.

«Можна з упевненістю сказати, що тварини корисні для нашого психічного та фізичного здоров’я», — каже Ненсі Джі, професор психіатрії та директор Центру взаємодії людей і тварин в Університеті Співдружності Вірджинії.

Джі каже, що накопичуються докази того, що рівень гормону стресу кортизолу падає у людей лише після 5-20 хвилин спілкування з собаками — навіть якщо це не їхня домашня тварина.

«Крім того, ми бачимо збільшення окситоцину, гормону, який сприяє гарному самопочуттю», — каже вона.

І не тільки люди отримують користь від цього короткого спілкування.

«Що мені подобається в цьому дослідженні, це те, що воно є вулицею з двостороннім рухом», — каже Джі. «Ми бачимо те ж саме у собак, тому рівень окситоцину у собак також підвищується, коли вони взаємодіють з людиною».

Володіння собакою також пов’язане з позитивними наслідками для здоров’я, включаючи покращення здоров’я серця та збільшення фізичної активності.

Останніми роками завдяки фінансуванню Національних інститутів здоров’я та Наукового інституту догляду за тваринами Waltham PetCare стало багато досліджень користі для здоров’я людини від спілкування з тваринами – особливо з собаками.

Наприклад, є докази того, що короткі напади любові цуценят можуть допомогти нам думати краще. Джі брала участь у рандомізованому контрольованому дослідженні 8- та 9-річних школярів у Великій Британії. Вона та її колеги виявили, що діти, які двічі на тиждень коротко спілкувалися з собаками в класі, мали менше стресу та покращували виконавчі функції – когнітивні функції, процеси, які дозволяють нам виконувати такі дії, як планування, виконання завдань і блокування відволікаючих факторів.

«Ми фактично побачили [ці наслідки] за місяць. І є деякі докази того, що [вони] можуть існувати за пів року», — каже Джі.

Меган Мюллер , ад’юнкт-професор Школи ветеринарної медицини Каммінгса при Університеті Тафтса, каже, що собаки спонукають нас сприймати світ ближче до них.

«Тварини, і особливо собаки, живуть миттєвістю. Вони весь час відчувають навколишнє середовище з подивом і благоговінням, і вони не згадують про те, що сталося з ними раніше вдень або про що вони думають майбутнє. Вони там прямо зараз», – каже Мюллер.

Мюллер, чиї дослідження зосереджені на психології стосунків між людьми та тваринами, каже, що спостереження за собаками, які нюхають траву або досліджують навколишній світ, спонукає нас приділяти більше уваги. «Вони ніби витягують вас із телефону в будь-яке середовище, в якому ви перебуваєте».

Меган Мюллер каже, що є докази того, що дотик до собаки може бути важливою частиною її заспокійливого ефекту. Наприклад, одне дослідження, проведене в Канаді, виявило, що студенти коледжу повідомили про менше стресу та зменшення почуття туги за домівкою після короткочасного спілкування з собаками, і цей ефект був набагато сильнішим у тих, хто дійсно гладив тварин. Зараз вона проводить дослідження, яке дає подібні результати.

Особливими стосунки між людьми і собаками є ще й тому, що за тисячі років одомашнення чотирилапі розвинули дивовижну здатність читати людей, наче книгу.