Первые люди в Европе вымерли 1,1 млн лет назад из-за экстремального холода
Согласно новому исследованию, Европа испытала «экстремальное похолодание» около 1,1 миллиона лет назад, пишет издание Science.
Первые люди в Европе, популяция архаического человеческого вида Homo erectus, вероятно, были уничтожены «экстремальным похолоданием» примерно 1,1 миллиона лет назад, обнаружило новое исследование.
Ранее неизвестное понижение температуры совпадает со сведениями о проживании людей на континенте. Окаменелости и каменные орудия показывают, что Homo erectus прибыл в Европу из Азии между 1,8 и 1,4 миллиона лет назад.
Следующее свидетельство существования архаических людей в Европе датируется примерно 900 000 лет назад — возможно после того, как туда из Африки или Азии прибыл более поздний и крепкий вид Homo antecessor .
«Существует очевидный разрыв в 200 000 лет», — сказал Live Science старший автор исследования Хронис Цедакис, палеоклиматолог из Университетского колледжа Лондона.
Согласно новому исследованию, этот промежуток происходит одновременно с новооткрытой фазой охлаждения, которая свидетельствует, что холод изгнал или уничтожил любых архаических людей.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 15:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Согласно новому исследованию, Европа испытала «экстремальное похолодание» около 1,1 миллиона лет назад, пишет издание Science.".