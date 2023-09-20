Первые люди в Европе вымерли 1,1 млн лет назад из-за экстремального холода

Согласно новому исследованию, Европа испытала «экстремальное похолодание» около 1,1 миллиона лет назад, пишет издание Science.

Первые люди в Европе, популяция архаического человеческого вида Homo erectus, вероятно, были уничтожены «экстремальным похолоданием» примерно 1,1 миллиона лет назад, обнаружило новое исследование.

Ранее неизвестное понижение температуры совпадает со сведениями о проживании людей на континенте. Окаменелости и каменные орудия показывают, что Homo erectus прибыл в Европу из Азии между 1,8 и 1,4 миллиона лет назад.

Следующее свидетельство существования архаических людей в Европе датируется примерно 900 000 лет назад — возможно после того, как туда из Африки или Азии прибыл более поздний и крепкий вид Homo antecessor .

«Существует очевидный разрыв в 200 000 лет», — сказал Live Science старший автор исследования Хронис Цедакис, палеоклиматолог из Университетского колледжа Лондона.

Согласно новому исследованию, этот промежуток происходит одновременно с новооткрытой фазой охлаждения, которая свидетельствует, что холод изгнал или уничтожил любых архаических людей.