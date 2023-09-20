Перші люди в Європі вимерли 1,1 млн років тому через екстремальний холод

Згідно з новим дослідженням, Європа зазнала «екстремального похолодання» близько 1,1 мільйона років тому, пише видання Science.

Перші люди в Європі, популяція архаїчного людського виду Homo erectus , ймовірно, були знищені “екстремальним похолоданням” приблизно 1,1 мільйона років тому, виявило нове дослідження.

Раніше невідоме зниження температури збігається з відомостями про проживання людей на континенті. Скам’янілості та кам’яні знаряддя показують, що Homo erectus прибув до Європи з Азії між 1,8 мільйона і 1,4 мільйона років тому.

Наступне свідчення існування архаїчних людей у Європі датується приблизно 900 000 років тому — можливо, після того, як туди з Африки чи Азії прибув пізніший і міцніший вид Homo antecessor .

«Існує очевидний розрив у 200 000 років», — сказав Live Science старший автор дослідження Хроніс Цедакіс, палеокліматолог з Університетського коледжу Лондона.

Згідно з новим дослідженням, цей проміжок відбувається одночасно з нововідкритою фазою охолодження, яка свідчить, що холод вигнав або знищив будь-яких архаїчних людей .