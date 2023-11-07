Годовалый малыш «сбежал» на ходунках из дома и от бабушки в Китае (видео)

Ребенок, которому год, укатился от своей бабушки, пока та готовила ему обед, сообщает BILD.

В городе Дачжоу в Центральном Китае бабушка отвлеклась, чтобы приготовить годовалому внуку бутылочку с едой.

В этот момент карапуз вышел на ходунках на улицу и укатился вниз по дороге, которая вела вниз.

Ребёнок смог «убежать» на 200 метров от дома.

Спустя время бабушка заметила пропажу и погналась за внуком.