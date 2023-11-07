Годовалый малыш «сбежал» на ходунках из дома и от бабушки в Китае (видео)
Ребенок, которому год, укатился от своей бабушки, пока та готовила ему обед, сообщает BILD.
В городе Дачжоу в Центральном Китае бабушка отвлеклась, чтобы приготовить годовалому внуку бутылочку с едой.
В этот момент карапуз вышел на ходунках на улицу и укатился вниз по дороге, которая вела вниз.
Ребёнок смог «убежать» на 200 метров от дома.
Спустя время бабушка заметила пропажу и погналась за внуком.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 14:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ребенок, которому год, укатился от своей бабушки, пока та готовила ему обед, сообщает BILD. ".