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Годовалый малыш «сбежал» на ходунках из дома и от бабушки в Китае (видео)

Мир 14:40   07.11.2023
Оксана Якушко
Годовалый малыш «сбежал» на ходунках из дома и от бабушки в Китае (видео)

Ребенок, которому год, укатился от своей бабушки, пока та готовила ему обед, сообщает BILD. 

В городе Дачжоу в Центральном Китае бабушка отвлеклась, чтобы приготовить годовалому внуку бутылочку с едой.

В этот момент карапуз вышел на ходунках на улицу и укатился вниз по дороге, которая вела вниз.

Ребёнок смог «убежать» на 200 метров от дома.

Спустя время бабушка заметила пропажу и погналась за внуком.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 14:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ребенок, которому год, укатился от своей бабушки, пока та готовила ему обед, сообщает BILD. ".