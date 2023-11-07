Однорічне маля “утекло” на ходунках із дому та від бабусі у Китаї (відео)
Дитина, якій рік, укотилася від своєї бабусі, поки та готувала їй обід, повідомляє BILD.
У місті Дачжоу у Центральному Китаї бабуся відволіклася, щоб приготувати однорічному онукові пляшечку з їжею.
У цей момент карапуз вийшов на ходунках надвір і покотився дорогою, що вела вниз.
Дитина змогла «втекти» на 200 метрів від будинку.
Згодом бабуся помітила пропажу і погналася за онуком.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: бабушка, Китай, малыш, побег, ребенок, сбежал, убежал, ходунки;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 14:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитина, якій рік, укотилася від своєї бабусі, поки та готувала їй обід, повідомляє BILD. ".