Однорічне маля “утекло” на ходунках із дому та від бабусі у Китаї (відео)

Дитина, якій рік, укотилася від своєї бабусі, поки та готувала їй обід, повідомляє BILD.

У місті Дачжоу у Центральному Китаї бабуся відволіклася, щоб приготувати однорічному онукові пляшечку з їжею.

У цей момент карапуз вийшов на ходунках надвір і покотився дорогою, що вела вниз.

Дитина змогла «втекти» на 200 метрів від будинку.

Згодом бабуся помітила пропажу і погналася за онуком.