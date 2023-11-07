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Однорічне маля “утекло” на ходунках із дому та від бабусі у Китаї (відео)

Світ 14:40   07.11.2023
Оксана Якушко
Однорічне маля “утекло” на ходунках із дому та від бабусі у Китаї (відео)

Дитина, якій рік, укотилася від своєї бабусі, поки та готувала їй обід, повідомляє BILD. 

У місті Дачжоу у Центральному Китаї бабуся відволіклася, щоб приготувати однорічному онукові пляшечку з їжею.

У цей момент карапуз вийшов на ходунках надвір і покотився дорогою, що вела вниз.

Дитина змогла «втекти» на 200 метрів від будинку.

Згодом бабуся помітила пропажу і погналася за онуком.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 14:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитина, якій рік, укотилася від своєї бабусі, поки та готувала їй обід, повідомляє BILD. ".