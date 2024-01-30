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Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

Мир 15:32   30.01.2024
Оксана Якушко
Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

Скандальный стартап Илона Маска Neuralink впервые имплантировал чип в человеческий мозг, заявил миллиардер на своей платформе X, сообщает CNN.

Операция прошла в воскресенье, и пациент идет на поправку, добавил он.

Заявление Маска может стать важным этапом в проекте Neuralink.

«Первоначальные результаты многообещающие, обнаружены спайки нейронов», — сказал самый богатый человек в мире в X.

Первый продукт Neuralink будет называться «Телепатия», сказал он в другом посте, добавив, что его первыми пользователями будут люди, потерявшие способность пользоваться своими конечностями.

«Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем машинистка или аукционист. Это цель», — написал он.

Neuralink уже полвека работает над использованием имплантатов для подключения человеческого мозга к компьютеру, но компания столкнулась с пристальным вниманием, после того, как в 2022 году обезьяна умерла во время попытки заставить животное играть в «Понг», одну из  первых видеоигр.

В мае прошлого года Neuralink получила разрешение FDA на клинические испытания на людях, а несколько месяцев спустя стартап начал набирать пациентов, парализованных из-за травмы спинного мозга или амиотрофическиского склероза (БАС).

Пациентам, участвующим в исследовании, хирургическим путем вживят чип в ту часть мозга, которая контролирует намерение двигаться. Чип, установленный роботом, затем будет записывать и отправлять сигналы мозга в приложение. Первоначальная цель — «предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли», написала компания при наборе персонала.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 15:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скандальный стартап Илона Маска Neuralink впервые имплантировал чип в человеческий мозг, заявил миллиардер на своей платформе X, сообщает CNN.".