Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Компанія Ілона Маска Neuralink вперше вживила чіп у мозок людини

Світ 15:32   30.01.2024
Оксана Якушко
Компанія Ілона Маска Neuralink вперше вживила чіп у мозок людини

Скандальний стартап Ілона Маска Neuralink вперше імплантував чіп у людський мозок, заявив мільярдер на своїй платформі X, повідомляє CNN. 

Операція пройшла в неділю, і пацієнт одужує, додав він. Заява Маска може стати важливим етапом у проєкті Neuralink.

“Початкові результати перспективні, виявлені спайки нейронів”, – сказав найбагатший чоловік у світі в X.

Перший продукт Neuralink буде називатися “Телепатія”, сказав він в іншому пості, додавши, що його першими користувачами будуть люди, які втратили здатність користуватися своїми кінцівками.

«Уявіть, якби Стівен Хокінг міг спілкуватися швидше, ніж друкарка чи аукціоніст. Це мета», – написав він.

Neuralink вже півстоліття працює над використанням імплантатів для підключення людського мозку до комп’ютера, але компанія зіткнулася з пильною увагою після того, як у 2022 році мавпа померла під час спроби змусити тварину грати в «Понг», одну з перших відеоігор.

У травні минулого року Neuralink отримала дозвіл FDA на клінічні випробування на людях, а за кілька місяців стартап почав набирати пацієнтів, паралізованих через травму спинного мозку або аміотрофічного склерозу (БАС).

Пацієнтам, які беруть участь у дослідженні, хірургічним шляхом вживлять чіп у частину мозку, яка контролює намір рухатися. Чіп, встановлений роботом, потім записуватиме і відправлятиме сигнали мозку в додаток. Початкова мета – “надати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою, використовуючи лише свої думки”, написала компанія при наборі персоналу.

Читайте також: Tesla і SpaceX турбуються, що Ілон Маск вживає важкі наркотики – WSJ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова: “шахеди” та бої за Табаївку, серія вибухів за містом
Головні новини Харкова: “шахеди” та бої за Табаївку, серія вибухів за містом
30.01.2024, 16:59
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов
30.01.2024, 16:52
У Харкові лунають вибухи, Терехов і Мельник закликали бути в укриттях
У Харкові лунають вибухи, Терехов і Мельник закликали бути в укриттях
30.01.2024, 16:31
“Це може бути балістика або С-300” – ХОВА про “прильот” у передмісті Харкова
“Це може бути балістика або С-300” – ХОВА про “прильот” у передмісті Харкова
30.01.2024, 15:48
Ворожі ДРГ та бої за Табаївку – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
Ворожі ДРГ та бої за Табаївку – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
30.01.2024, 16:05

Новини за темою:


Ви читали новину: «Компанія Ілона Маска Neuralink вперше вживила чіп у мозок людини»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 15:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скандальний стартап Ілона Маска Neuralink вперше імплантував чіп у людський мозок, заявив мільярдер на своїй платформі X, повідомляє CNN. ".