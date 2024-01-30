Компанія Ілона Маска Neuralink вперше вживила чіп у мозок людини
Скандальний стартап Ілона Маска Neuralink вперше імплантував чіп у людський мозок, заявив мільярдер на своїй платформі X, повідомляє CNN.
Операція пройшла в неділю, і пацієнт одужує, додав він. Заява Маска може стати важливим етапом у проєкті Neuralink.
“Початкові результати перспективні, виявлені спайки нейронів”, – сказав найбагатший чоловік у світі в X.
Перший продукт Neuralink буде називатися “Телепатія”, сказав він в іншому пості, додавши, що його першими користувачами будуть люди, які втратили здатність користуватися своїми кінцівками.
«Уявіть, якби Стівен Хокінг міг спілкуватися швидше, ніж друкарка чи аукціоніст. Це мета», – написав він.
Neuralink вже півстоліття працює над використанням імплантатів для підключення людського мозку до комп’ютера, але компанія зіткнулася з пильною увагою після того, як у 2022 році мавпа померла під час спроби змусити тварину грати в «Понг», одну з перших відеоігор.
У травні минулого року Neuralink отримала дозвіл FDA на клінічні випробування на людях, а за кілька місяців стартап почав набирати пацієнтів, паралізованих через травму спинного мозку або аміотрофічного склерозу (БАС).
Пацієнтам, які беруть участь у дослідженні, хірургічним шляхом вживлять чіп у частину мозку, яка контролює намір рухатися. Чіп, встановлений роботом, потім записуватиме і відправлятиме сигнали мозку в додаток. Початкова мета – “надати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою, використовуючи лише свої думки”, написала компанія при наборі персоналу.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: імплант, Илон Маск, компания, мозг, сша, чип;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 15:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скандальний стартап Ілона Маска Neuralink вперше імплантував чіп у людський мозок, заявив мільярдер на своїй платформі X, повідомляє CNN. ".