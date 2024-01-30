Компанія Ілона Маска Neuralink вперше вживила чіп у мозок людини

Скандальний стартап Ілона Маска Neuralink вперше імплантував чіп у людський мозок, заявив мільярдер на своїй платформі X, повідомляє CNN.

Операція пройшла в неділю, і пацієнт одужує, додав він. Заява Маска може стати важливим етапом у проєкті Neuralink.

“Початкові результати перспективні, виявлені спайки нейронів”, – сказав найбагатший чоловік у світі в X.

Перший продукт Neuralink буде називатися “Телепатія”, сказав він в іншому пості, додавши, що його першими користувачами будуть люди, які втратили здатність користуватися своїми кінцівками.

«Уявіть, якби Стівен Хокінг міг спілкуватися швидше, ніж друкарка чи аукціоніст. Це мета», – написав він.

Neuralink вже півстоліття працює над використанням імплантатів для підключення людського мозку до комп’ютера, але компанія зіткнулася з пильною увагою після того, як у 2022 році мавпа померла під час спроби змусити тварину грати в «Понг», одну з перших відеоігор.

У травні минулого року Neuralink отримала дозвіл FDA на клінічні випробування на людях, а за кілька місяців стартап почав набирати пацієнтів, паралізованих через травму спинного мозку або аміотрофічного склерозу (БАС).

Пацієнтам, які беруть участь у дослідженні, хірургічним шляхом вживлять чіп у частину мозку, яка контролює намір рухатися. Чіп, встановлений роботом, потім записуватиме і відправлятиме сигнали мозку в додаток. Початкова мета – “надати людям можливість керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою, використовуючи лише свої думки”, написала компанія при наборі персоналу.