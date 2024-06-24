Самых богатых британцев осудили на 4 года тюрьмы за плохое отношение к слугам
«Потратили на собаку больше, чем на сотрудников». Швейцарский суд приговорил четырех членов богатейшей семьи Великобритании к тюремному заключению на сроки от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию слуг, сообщает ВВС.
Причем срок реальный, а не условный. Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны виновными в эксплуатации и незаконном найме на работу. Но их оправдали по более серьезному обвинению в торговле людьми – суд рассматривал также и это обвинение.
Работники, привезенные из Индии, утверждали, что семья платила им всего 7 фунтов стерлингов (8 долларов США) за работу по 18 часов в день, что составляет менее десятой части минимальной суммы, требуемой по швейцарскому законодательству.
Они также утверждали, что члены семьи, состояние которой оценивается примерно в 37 млрд. фунтов стерлингов (почти 47 млрд. долларов), редко разрешали им покидать дом в богатом районе Женевы Колоньи.
Во время процесса особенно шокировала деталь, что семья потратила больше на содержание своей собаки, чем на прислугу.
Старшие члены семьи, которым за 70 лет, не присутствовали на судебных заседаниях, ссылаясь на плохое здоровье. Аджай и Намрата были там, но не явились в суд для вынесения приговора. Их адвокат заявил, что они намерены обжаловать это решение.
Прокурор Женевы призвал немедленно задержать миллиардеров.
Семья Хиндуджа владеет Hinduja Group, международной группой компаний, имеющей интересы в сфере нефти, газа и банковских услуг. Семья также владеет отелем Raffles в Лондоне.
Это не уже первый случай, когда Женева, где сконцентрировано много богатых семей и офисов международных компаний, оказывается в центре внимания из-за плохого обращения со служащими.
В прошлом году четыре домработницы из Филиппин возбудили дело против одной из дипломатических миссий Женевы при ООН, утверждая, что им не платили зарплату в течение многих лет.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Великобритания, миллиардер, приговор, слуги, собаки, суд, швейцария;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 14:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Потратили на собаку больше, чем на сотрудников». Швейцарский суд приговорил четырех членов богатейшей семьи Великобритании к тюремному заключению на сроки от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию слуг, сообщает ВВС.".