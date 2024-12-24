«Один дома» и не только: что посмотреть на Рождество и Новый год (трейлеры)

Пользователи Интернет-базы фильмов (IMDb) постоянным открытым голосованием определили список 100 лучших рождественских фильмов. Подробно рассказываем о первой десятке. «Один дома» присутствует 🙂

🎄На первом месте – американская лента 1946 года «Эта замечательная жизнь». У нее рейтинг 8,6 балла из 10 возможных. В канун Рождества житель маленького городка Бедфорд-Фоллз Джордж Бейли находится на грани самоубийства от отчаяния. Он всю жизнь помогал жителям города, препятствуя местному богачу стать «властителем» этого населенного пункта. Но именно сейчас Джордж попал в неприятности – если его привлекут к ответственности и бросят в тюрьму, то никаких препятствий для его многолетнего оппонента больше не будет. В этот момент на помощь главному герою приходит Ангел-хранитель по имени Кларенс. Он показывает Джорджу, что было бы, если бы тот никогда не родился.

🎄Второй, по мнению пользователей IMDb – «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Это знаменитая история полицейского Джона Макклейна. Он приехал на Рождество к жене, но вместо празднования вынужден спасать ее от террористов.

🎄Третий – наконец-то «Один дома». Рождественская комедия о Кевине Маккалистере, его забывчивых родителях и двух ворах-неудачниках стала настоящей новогодне-рождественской классикой во всем мире (и в Украине тоже).

🎄 На четвертой позиции – американская рождественская классика. Фильм «Скрудж» (в оригинале – «Рождественский гимн») 1951 года. Это одна из многочисленных экранизаций «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса. Именно эту киноверсию зрители считают наиболее удачной (хотя есть и более «свежие», например, «Рождественская история» 2009 года с Джимом Керри в главной роли). Сюжет в кинокартине классический. Эбенезер Скрудж – образец среди скряг. У него огромное богатство, но он упорно не хочет ни с кем делиться и никому помогать. Так что в праздничную ночь остается в одиночестве. И тогда к нему является призрак старого товарища, который умер за семь лет до того и не мог найти покоя. Он хочет помочь Скруджу, чтобы того не постигла такая же участь. И сообщает, что к старому скряге придут духи Рождества: прошлого, настоящего и будущего.

🎄 Пятый фильм в рейтинге IMDb – «Рождественская история» 1983 года. Его иногда называют «американской «Иронией судьбы», потому что фильм традиционно демонстрирует большинство телеканалов США перед Рождеством. Это комедия с Питером Биллингсли в главной роли. Девятилетний мальчик Ральфи мечтает о вполне конкретном подарке на Рождество. Он очень хочет получить 200-зарядную пневматическую винтовку популярного героя – Красного наездника. Мальчик сообщает родителям о своем желании, но те не разделяют его энтузиазма: мать считает подарок опасным, отец ворчит. Поняв, что надеяться на винтовку от родителей не приходится, Ральфи решает попросить подарок лично у Санта-Клауса. Он хочет встретиться с Сантой в большом супермаркете, но это становится еще тем квестом.

🎄 Шестой – «Приключения олененка Рудольфа» (1964 года). Это кукольный мультфильм, снятый для американского телевидения. Маленький олененок Рудольф родился с особенностью внешности – у него красный нос, который еще и светится. Из-за этого странного отличия его не принимает стадо, а сам Рудольф комплексует. Однако все изменяется, когда накануне Рождества в края, где живет Рудольф, наведывается Санта-Клаус. Он ищет оленей себе в упряжку, и яркий нос Рудольфа становится его преимуществом, потому что может быть указателем для других. Но олененок никогда не летал и даже не бегал на дальние расстояния. Справится ли Рудольф?

🎄 На седьмом месте — «Самый современный» из фильмов, входящих в первую десятку, – «Эльф» (2003 года). Это комедийный фильм режиссера Джона Фавро. Главный герой – Бадди Хоббс. Он рос в детском доме. И однажды смог пробраться внутрь мешка Санта-Клауса. Санта завез мальчика на Северный Полюс, и там его усыновил один из эльфов. Когда же Бадди вырос, захотел найти родного отца – и нашел. А также познакомился с мачехой и сводным братом. Но есть одно «но». «Эльф» не привык жить в мире людей. Так что его возвращение сопровождает серия курьезных ситуаций. При этом ему самому предстоит вернуть людям веру в магию Рождества.

🎄Восьмые — «Рождественские каникулы» (фильм 1989 года). Еще одна американская семейная комедия, ставшая новогодней классикой. В центре сюжета – слишком активная подготовка к Рождеству, которая разворачивается в доме семьи Гризвелдов. У главы семьи Кларка много «хороших идей». К примеру, установить снаружи дома 25 тысяч лампочек. Или принести в дом огромную елку вместе с белками, которые ее густо населяют. Или сделать рождественскую индейку… взрывной. Никому точно не будет скучно в это Рождество. Но все ли его переживут?

🎄На девятом месте – фильм 1947 года «Чудо на 34-й улице». Это комедийная драма, получившая три «Оскара». В основе сюжета – рассказ Валентайна Дэвиса. Главный герой Крис Крингл по стечению обстоятельств устраивается работать Санта-Клаусом в универмаг Macy’s на 34-й улице в Нью-Йорке. Там ему придется вернуть веру в магию Рождества шестилетний Сьюзан. Девочка не верит в Санту и знает, что подарки ей покупает мама. А также Сьюзан растет без отца. Встреча с Санта-Клаусом в супермаркете переворачивает жизнь ребенка. Фильм недавно восстановили и раскрасили.

🎄Наконец, на десятой позиции в голосовании пользователей IMDb – «Гремлины» 1984 года. Это единственный в Рождественской десятке фильм ужасов, хоть и комедийный. Изобретатель Пельтцер покупает в подарок к Рождеству для своего сына фантастического зверя – могвая. Милейшее создание получает имя Гизмо и сразу становится любимцем семьи. Но Пельтцеры забывают, что могваев нельзя мочить водой, пугать ярким светом, а также кормить после полуночи. Из-за воды, попавшей на Гизмо, появились еще пять новых могваев – гораздо менее «приятных в общении». Но катастрофой обернулось не это, а полуночная трапеза. Она превратила компашку пушистиков в гремлинов. А те организовали всему городку «веселую жизнь».