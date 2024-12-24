“Сам удома” і не тільки: що подивитися на Різдво та Новий рік (трейлери)

Користувачі Інтернет-бази фільмів (IMDb) постійним відкритим голосуванням визначили список 100 найкращих різдвяних фільмів. Детально розповідаємо про першу десятку. “Сам удома” присутній 🙂

🎄На першому місці – американська стрічка 1946 року “Це прекрасне життя”. Має рейтинг 8,6 бала з 10 можливих. Напередодні Різдва мешканець маленького містечка Бедфорд-Фоллз Джордж Бейлі перебуває на межі самогубства від розпачу. Він усе життя допомагав мешканцям міста, перешкоджаючи місцевому багатію стати “володарем” цього населеного пункту. Але саме зараз Джордж потрапив у неприємності – якщо його притягнуть до відповідальності та кинуть до в’язниці, то жодних перешкод для його багаторічного опонента більше не буде. У цей момент на допомогу головному герою приходить Ангел-охоронець, на ім’я Кларенс. Він показує Джорджу, що було б, якби той ніколи не народився.

🎄 Другий, на думку користувачів IMDb – “Міцний горішок” з Брюсом Віллісом. Це відома історія поліціянта Джона Макклейна. Він приїхав на Різдво до дружини, але замість святкування змушений рятувати її від терористів.

🎄Третій – нарешті “Сам удома”. Різдвяна комедія про Кевіна Макалістера, його забудькуватих батьків і двох злодіїв-невдах стала справжньою новорічно-різдвяною класикою в усьому світі (і в Україні теж).

🎄 На четвертій позиції – американська різдвяна класика. Фільм “Скрудж” (в оригіналі – “Різдвяний гімн”) 1951 року. Це одна з численних екранізацій “Різдвяної пісні у прозі” Чарльза Дікенса. Саме цю кіноверсію глядачі вважають найбільш вдалою (хоча є і “свіжіші”, наприклад, “Різдвяна історія” 2009 року з Джимом Керрі у головній ролі). Сюжет у кінокартині класичний. Ебенізер Скрудж – взірець серед скнар. У нього величезне багатство, але він наполегливо не хоче ні з ким ділитися та нікому допомагати. Тож у святкову ніч залишається на самоті. І тоді до нього з’являється примара старого товариша, який помер за сім років до того і не міг знайти спокою. Він хоче допомогти Скруджу, щоб того не спіткала така ж доля. І повідомляє, що до старого скнари прийдуть духи Різдва: минулого, теперішнього та майбутнього.

🎄 П’ятий фільм у рейтингу IMDb – “Різдвяна історія” 1983 року. Його іноді називають “американською “Іронією долі”, тому що фільм традиційно демонструє більшість телеканалів США перед Різдвом. Це комедія з Пітером Біллінгслі у головній ролі. Дев’ятирічний хлопчик Ральфі мріє про цілком конкретний подарунок на Різдво. Він дуже хоче отримати 200-зарядну пневматичну гвинтівку популярного героя – Червоного вершника. Хлопчик повідомляє батьків про своє бажання, але ті не поділяють його ентузіазму: мати вважає подарунок небезпечним, батько бурчить. Зрозумівши, що сподіватися на гвинтівку від батьків не доводиться, Ральфі вирішує попросити подарунок особисто в Санта-Клауса. Він хоче зустрітися з Сантою у великому супермаркеті, але це стає ще тим квестом.

🎄 Шостий – “Пригоди оленятка Рудольфа” (1964 року). Це ляльковий мультфільм, який зняли для американського телебачення. Маленьке оленятко Рудольф народилося з особливістю зовнішності – у нього червоний ніс, який ще й світиться. Через цю дивну відмінність його не приймає стадо, а сам Рудольф комплексує. Проте все змінюється, коли напередодні Різдва до країв, де мешкає Рудольф, навідується Санта-Клаус. Він шукає оленів для себе в запряжку, і яскравий ніс Рудольфа стає його перевагою, тому що може бути вказівником для інших. Але оленятко ніколи не літало і навіть не бігало на далекі відстані. Чи впорається Рудольф?

🎄 На сьомому місці – “Найсучасніший” з фільмів, що входять до першої десятки, – “Ельф” (2003 року). Це комедійний фільм режисера Джона Фавро. Головний герой – Бадді Гоббс. Він ріс у дитячому будинку. І одного разу зміг пробратися всередину мішка Санта-Клауса. Санта завіз хлопчика на Північний Полюс, і там його усиновив один з ельфів. Коли ж Бадді виріс, то захотів знайти рідного батька – і знайшов. А також познайомився з мачухою та зведеним братом. Але є одне “але”. “Ельф” не звик жити у світі людей. Тож його повернення супроводжує серія курйозних ситуацій. При цьому йому самому доведеться повернути людям віру в магію Різдва.

🎄Восьмі – “Різдвяні канікули” (фільм 1989 року). Ще одна американська сімейна комедія, яка стала новорічною класикою. У центрі сюжету – надто активна підготовка до Різдва, яка розгортається в будинку сім’ї Грізвелдів. У глави сім’ї Кларка багато “гарних ідей”. Наприклад, встановити ззовні будинку 25 тисяч лампочок. Або принести в будинок величезну ялинку разом із білками, які її густо населяють. Або зробити різдвяну індичку… вибуховою. Нікому точно не буде нудно цього Різдва. Але чи його переживуть?

🎄На дев’ятому місці – фільм 1947 року “Диво на 34-й вулиці”. Це комедійна драма, яка отримала три “Оскари”. В основі сюжету – розповідь Валентайна Девіса. Головний герой Кріс Крінгл за збігом обставин влаштовується працювати Санта-Клаусом до універмагу “Macy’s” на 34-й вулиці в Нью-Йорку. Там йому доведеться повернути віру в магію Різдва шестирічний Сюзан. Дівчинка не вірить у Санту та знає, що подарунки їй купує мама. А також Сюзан росте без батька. Зустріч із Санта-Клаусом у супермаркеті перевертає життя дитини. Фільм нещодавно відновили та розфарбували.

🎄 Зрештою, на десятій позиції в голосуванні користувачів IMDb – “Гремліни” 1984 року. Це єдиний у Різдвяній десятці фільм жахів, хоч і комедійний. Винахідник Пельтцер купує в подарунок на Різдво для свого сина фантастичного звіра – могвая. Миле створення отримує ім’я Гізмо й одразу стає улюбленцем сім’ї. Але Пельтцери забувають, що могваїв не можна мочити водою, лякати яскравим світлом, а також годувати після опівночі. Через воду, що потрапила на Гізмо, з’явилися ще п’ять нових могваїв – набагато менш “приємних у спілкуванні”. Але катастрофою обернулося не це, а північна трапеза. Вона перетворила компашку пухнастиків на гремлінів. А ті організували всьому містечку “веселе життя”.