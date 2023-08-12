«Окопные глаза» для ВСУ в Харькове делают по секретной технологии
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 09:48;
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