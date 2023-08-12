“Окопні очі” для ЗСУ в Харкові роблять за секретною технологією
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 09:48;
Кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "".