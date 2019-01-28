В Крыму облили красной краской памятник «вежливым людям» (фото)

Бронзовый памятник российским оккупантам был облит в Крыму.

Как передает издание Вести. Крым, полиция задержала подозреваемого. Свои действия нарушитель объяснил недовольством российскими оккупантами.

Как сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу «МВД по республике Крым», задержанный находится в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме.

Как сообщалось ранее, в Крыму прошла мощная лавина (фото, видео). Проезд на Ай-Петри официально закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями.