Зеленский подтвердил обстрел энергообъектов на Харьковщине (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обстреле Украины десятками ракет и дронами «Шахид». Глава государства сообщил о том, что у террористов из РФ — две мишени.
«Десятки ракет, иранские «Шахиды». У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежные. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда», — заявил в обращении к украинцам Владимир Зеленский.
Он призвал всех сегодня находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
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Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в городе — в том числе, по объекту энергетики. В Харькове исчезло электричество, частично — вода. Не работает метро и электротранспорт.Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, обстрел, президент; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленский подтвердил обстрел энергообъектов на Харьковщине (видео)".