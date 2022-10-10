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Зеленский подтвердил обстрел энергообъектов на Харьковщине (видео)

Политика 11:11   10.10.2022
Оксана Горун
Зеленский подтвердил обстрел энергообъектов на Харьковщине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обстреле Украины десятками ракет и дронами «Шахид». Глава государства сообщил о том, что у террористов из РФ — две мишени.

«Десятки ракет, иранские «Шахиды». У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежные. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда», — заявил в обращении к украинцам Владимир Зеленский.

Он призвал всех сегодня находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех «прилетах» в городе — в том числе, по объекту энергетики. В Харькове исчезло электричество, частично — вода. Не работает метро и электротранспорт.

Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 11:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленский подтвердил обстрел энергообъектов на Харьковщине (видео)".