Зеленський підтвердив обстріл енергооб’єктів на Харківщині (відео)
Президент України Володимир Зеленський повідомив про обстріл України десятками ракет та дронами “Шахід”. Глава держави повідомив про те, що терористи з РФ мають дві мішені.
“Десятки ракет, іранські “Шахіди”. У них дві мішені. Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди”, – заявив у зверненні до українців Володимир Зеленський.
Він закликав усіх сьогодні перебувати в укриттях та дотримуватись правил безпеки.
Читайте також: На Харківщині – удари по об’єктах інфраструктури – мер Первомайського
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” в місті – зокрема, по об’єкту енергетики. У Харкові зникла електрика, частково – вода. Не працює метро та електротранспорт.Категорії: Події, Політика, Україна, Харків; Теги: Зеленський, обстріл, президент; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зеленський підтвердив обстріл енергооб’єктів на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2022 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зеленський підтвердив обстріл енергооб’єктів на Харківщині (відео)".