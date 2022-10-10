Зеленський підтвердив обстріл енергооб’єктів на Харківщині (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обстріл України десятками ракет та дронами “Шахід”. Глава держави повідомив про те, що терористи з РФ мають дві мішені.

“Десятки ракет, іранські “Шахіди”. У них дві мішені. Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди”, – заявив у зверненні до українців Володимир Зеленський.

Він закликав усіх сьогодні перебувати в укриттях та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про три “прильоти” в місті – зокрема, по об’єкту енергетики. У Харкові зникла електрика, частково – вода. Не працює метро та електротранспорт.