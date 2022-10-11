По 1200 гривен получили более 10 тысяч человек из освобожденной Харьковщины
Минреинтеграции вместе с Обществом Красного Креста в Украине и Укрпочтой продолжают выдавать разовую денежную помощь в деоккупированных громадах Харьковщины.
Жителям деоккупированных территорий выплаты в размере 1200 гривен выдают по спискам, которые передают головы громад, сообщил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВ Юрий Шпарага.
«Это такое харьковское ноу-хау. Нам уже звонят по телефону из других регионов Украины, чтобы узнать, как это все происходит, – говорит Юрий Шпарага. – А происходит очень просто: на деоккупированных территориях, где восстановлены органы власти, руководители громад составляют списки оставшихся там проживающих граждан. Эти списки передают на Укрпочту и затем вместе с пенсионными выплатами выдают по 1200 грн каждому гражданину. В частности, на сегодня выплаты получили 1170 человек Балаклейской громады».
Читайте также: С ноября жители деоккупированной Харьковщины получат 2200 гривенКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: деньги, помощь, харьковщина, Шпарага. деоккупация; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «По 1200 гривен получили более 10 тысяч человек из освобожденной Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 13:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По 1200 гривен получили более 10 тысяч человек из освобожденной Харьковщины".