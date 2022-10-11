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По 1200 гривен получили более 10 тысяч человек из освобожденной Харьковщины

Общество 13:54   11.10.2022
Оксана Якушко
По 1200 гривен получили более 10 тысяч человек из освобожденной Харьковщины

Минреинтеграции вместе с Обществом Красного Креста в Украине и Укрпочтой продолжают выдавать разовую денежную помощь в деоккупированных громадах Харьковщины.

Жителям деоккупированных территорий выплаты в размере 1200 гривен выдают по спискам, которые передают головы громад, сообщил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВ Юрий Шпарага.

«Это такое харьковское ноу-хау. Нам уже звонят по телефону из других регионов Украины, чтобы узнать, как это все происходит, – говорит Юрий Шпарага. – А происходит очень просто: на деоккупированных территориях, где восстановлены органы власти, руководители громад составляют списки оставшихся там проживающих граждан. Эти списки передают на Укрпочту и затем вместе с пенсионными выплатами выдают по 1200 грн каждому гражданину. В частности, на сегодня выплаты получили 1170 человек Балаклейской громады».

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 13:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По 1200 гривен получили более 10 тысяч человек из освобожденной Харьковщины".