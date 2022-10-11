По 1200 гривен получили более 10 тысяч человек из освобожденной Харьковщины

Минреинтеграции вместе с Обществом Красного Креста в Украине и Укрпочтой продолжают выдавать разовую денежную помощь в деоккупированных громадах Харьковщины.

Жителям деоккупированных территорий выплаты в размере 1200 гривен выдают по спискам, которые передают головы громад, сообщил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОВ Юрий Шпарага.

«Это такое харьковское ноу-хау. Нам уже звонят по телефону из других регионов Украины, чтобы узнать, как это все происходит, – говорит Юрий Шпарага. – А происходит очень просто: на деоккупированных территориях, где восстановлены органы власти, руководители громад составляют списки оставшихся там проживающих граждан. Эти списки передают на Укрпочту и затем вместе с пенсионными выплатами выдают по 1200 грн каждому гражданину. В частности, на сегодня выплаты получили 1170 человек Балаклейской громады».