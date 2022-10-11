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По 1200 гривень отримали понад 10 тисяч осіб із звільненої Харківщини

Суспільство 13:54   11.10.2022
Оксана Якушко
По 1200 гривень отримали понад 10 тисяч осіб із звільненої Харківщини

Мінреінтеграції разом із Товариством Червоного Хреста в Україні й «Укрпоштою» продовжують видавати разову грошову допомогу у деокупованих громадах Харківщини.

Жителям деокупованих територій виплати у розмірі 1200 гривень видають за списками, які передають голови громад, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Юрій Шпарага.

«Це таке харківське ноу-хау. Нам вже телефонують з інших регіонів України, щоб дізнатися, як це все відбувається, – каже Юрій Шпарага. – А відбувається дуже просто: на деокупованих територіях, де відновлені органи влади, керівники громад складають списки тих громадян, які залишилися там проживати. Ці списки передають на «Укрпошту» і потім разом з пенсійними виплатами видають по 1200 грн кожному громадянину. Зокрема, на сьогодні виплати отримали 1170 осіб Балаклійської громади».

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 13:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По 1200 гривень отримали понад 10 тисяч осіб із звільненої Харківщини".