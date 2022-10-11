В Харькове трамвай №8 два дня будет ходить по-другому

В Харькове трамвай №8 с 9:00 до 16:00 13 и 14 октября изменит маршрут из-за ремонта рельсов.

Как сообщает пресс-служба горсовета, будет запрещено движение трамваев по пр. Героев Сталинграда, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Морозова, и по ул. Морозова, от пр. Героев Сталинграда до ул. Мухачева.

На время ремонта трамвай будет курсировать так: разворотный круг «ул. Мухачева» — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон».