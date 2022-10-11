В Харькове трамвай №8 два дня будет ходить по-другому
В Харькове трамвай №8 с 9:00 до 16:00 13 и 14 октября изменит маршрут из-за ремонта рельсов.
Как сообщает пресс-служба горсовета, будет запрещено движение трамваев по пр. Героев Сталинграда, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Морозова, и по ул. Морозова, от пр. Героев Сталинграда до ул. Мухачева.
На время ремонта трамвай будет курсировать так: разворотный круг «ул. Мухачева» — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон».
Читайте также: Хотели продать, но из-за войны подарили: 20 б/у трамваев отдала Харькову ПрагаКатегории: Общество, Харьков; Теги: маршрут, ремонт, трамвай, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 20:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамвай №8 два дня будет ходить по-другому".