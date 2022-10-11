У Харкові трамвай №8 два дні ходитиме по-іншому

У Харкові трамвай №8 з 9:00 до 16:00 13 та 14 жовтня змінить маршрут через ремонт рейок.

Як повідомляє пресслужба міськради, буде заборонено рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова.

На час ремонту трамвай курсуватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».