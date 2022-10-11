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Замучили до смерти: на Харьковщине нашли еще одну жертву оккупантов

Общество 12:37   11.10.2022
Оксана Якушко
Замучили до смерти: на Харьковщине нашли еще одну жертву оккупантов

В оккупированном селе на Изюмщине рашисты замучили гражданского до смерти и бросили тело в лесопосадке.

10 октября правоохранители нашли в лесопосадке в селе Синичено Изюмского района тело замученного мужчины, сообщила Харьковская областная прокуратура. Голова неизвестной жертвы была полностью обмотана, а руки связаны шнуром.

Мужчину замучили и убили российские военные во время оккупации села, установило следствие. После этого рашисты бросили тело убитого в лесопосадке.

Сейчас труп мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 12:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замучили до смерти: на Харьковщине нашли еще одну жертву оккупантов".