Замучили до смерти: на Харьковщине нашли еще одну жертву оккупантов

В оккупированном селе на Изюмщине рашисты замучили гражданского до смерти и бросили тело в лесопосадке.

10 октября правоохранители нашли в лесопосадке в селе Синичено Изюмского района тело замученного мужчины, сообщила Харьковская областная прокуратура. Голова неизвестной жертвы была полностью обмотана, а руки связаны шнуром.

Мужчину замучили и убили российские военные во время оккупации села, установило следствие. После этого рашисты бросили тело убитого в лесопосадке.

Сейчас труп мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).