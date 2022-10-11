Замучили до смерти: на Харьковщине нашли еще одну жертву оккупантов
В оккупированном селе на Изюмщине рашисты замучили гражданского до смерти и бросили тело в лесопосадке.
10 октября правоохранители нашли в лесопосадке в селе Синичено Изюмского района тело замученного мужчины, сообщила Харьковская областная прокуратура. Голова неизвестной жертвы была полностью обмотана, а руки связаны шнуром.
Мужчину замучили и убили российские военные во время оккупации села, установило следствие. После этого рашисты бросили тело убитого в лесопосадке.
Сейчас труп мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Читайте также: Пожилую женщину и семью расстреляли военные РФ в погребе в Купянске-УзловомКатегории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гражданский, Изюм, окупація, прокуратура, пытки, рашисты, Харьковская область; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 12:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замучили до смерти: на Харьковщине нашли еще одну жертву оккупантов".