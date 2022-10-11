Закатований до смерті: на Харківщині знайшли ще одну жертву окупантів
В окупованому селі на Ізюмщині рашисти закатували цивільного до смерті та кинули тіло у лісопосадці.
10 жовтня правоохоронці знайшли у лісопосадці у селі Синічено Ізюмського району тіло закатованого чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура. Голову невідомої жертви було повністю обмотано, а руки зв’язані шнуром.
Чоловіка закатували та вбили російські військові під час окупації села, встановило слідство. Після цього рашисти кинули тіло вбитого в лісопосадці.
Наразі труп чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Читайте також: Літню жінку та родину розстріляли військові РФ у льоху у Куп’янську-ВузловомуКатегорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, гражданский, окупація, прокуратура, пытки, рашисты, Харьковская область; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 12:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Закатований до смерті: на Харківщині знайшли ще одну жертву окупантів".