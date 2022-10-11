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Закатований до смерті: на Харківщині знайшли ще одну жертву окупантів

Події 12:37   11.10.2022
Оксана Якушко
Закатований до смерті: на Харківщині знайшли ще одну жертву окупантів

В окупованому селі на Ізюмщині рашисти закатували цивільного до смерті та кинули тіло у лісопосадці.

10 жовтня правоохоронці знайшли у лісопосадці у селі Синічено Ізюмського району тіло закатованого чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура. Голову невідомої жертви було повністю обмотано, а руки зв’язані шнуром.

Чоловіка закатували та вбили російські військові під час окупації села, встановило слідство. Після цього рашисти кинули тіло вбитого в лісопосадці.

Наразі труп чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 12:37;

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