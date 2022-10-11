Закатований до смерті: на Харківщині знайшли ще одну жертву окупантів

В окупованому селі на Ізюмщині рашисти закатували цивільного до смерті та кинули тіло у лісопосадці.

10 жовтня правоохоронці знайшли у лісопосадці у селі Синічено Ізюмського району тіло закатованого чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура. Голову невідомої жертви було повністю обмотано, а руки зв’язані шнуром.

Чоловіка закатували та вбили російські військові під час окупації села, встановило слідство. Після цього рашисти кинули тіло вбитого в лісопосадці.

Наразі труп чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).