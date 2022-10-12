Live
  • Четверг 13.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🟢

Как харьковчанам узнать о планах отключения света

Общество 11:59   12.10.2022
Оксана Горун
Как харьковчанам узнать о планах отключения света

В «Укрэнерго» сообщили, как можно ознакомиться с планами энергетиков по отключению света. У «Харьковоблэнерго» для этих целей есть сервис настройки сообщений.

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» определяет необходимость, величину и продолжительность ограничений (электроснабжения в регионах Украины — Ред.) и сообщает все это операторам сетей (облэнерго). А уже они применяют эти ограничения к своим потребителям», — пояснили в «Укрэнерго».

Уже на уровне регионов облэнерго сообщают потребителям об отключениях через свои сайты, либо же в «личных кабинетах» или через мессенджеры. В «Харьковоблэнерго» предусмотрели возможность отправлять своим абонентам сообщения как о плановых, так и об аварийных отключениях. Чтобы получать такие уведомления, необходимо заполнить форму на сайте. Помимо телефона и адреса электронной почты, для этого понадобится указать свой лицевой счет.

Читайте также: Харьковчан вновь просят до 23-х часов не включать мощные электроприборы

В различных регионах Украины форма сообщения абонентам об отключениях отличается, отметили в «Укрэнерго».

«Информация о том, как облэнерго сообщают об отключении, также есть на их сайтах. Ссылки на них собраны на отдельной странице Министерства энергетики».

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

19:55
Ни сегодня, ни вчера веерных отключений света в Харькове не было — Терехов
17:38
И утром, и вечером: харьковчан вновь просят не включать мощные электроприборы
10:55
В поселке под Харьковом, бывшем без света месяцами, восстановили электрику
21:34
Электроснабжение Харькова и области восстановлено в полном объеме — ОВА
17:30
Харьковчан вновь просят до 23-х часов не включать мощные электроприборы

Вы читали новость: «Как харьковчанам узнать о планах отключения света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 11:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как харьковчанам узнать о планах отключения света".