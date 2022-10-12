Как харьковчанам узнать о планах отключения света

В «Укрэнерго» сообщили, как можно ознакомиться с планами энергетиков по отключению света. У «Харьковоблэнерго» для этих целей есть сервис настройки сообщений.

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» определяет необходимость, величину и продолжительность ограничений (электроснабжения в регионах Украины — Ред.) и сообщает все это операторам сетей (облэнерго). А уже они применяют эти ограничения к своим потребителям», — пояснили в «Укрэнерго».

Уже на уровне регионов облэнерго сообщают потребителям об отключениях через свои сайты, либо же в «личных кабинетах» или через мессенджеры. В «Харьковоблэнерго» предусмотрели возможность отправлять своим абонентам сообщения как о плановых, так и об аварийных отключениях. Чтобы получать такие уведомления, необходимо заполнить форму на сайте. Помимо телефона и адреса электронной почты, для этого понадобится указать свой лицевой счет.

В различных регионах Украины форма сообщения абонентам об отключениях отличается, отметили в «Укрэнерго».

«Информация о том, как облэнерго сообщают об отключении, также есть на их сайтах. Ссылки на них собраны на отдельной странице Министерства энергетики».