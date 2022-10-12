Как харьковчанам узнать о планах отключения света
В «Укрэнерго» сообщили, как можно ознакомиться с планами энергетиков по отключению света. У «Харьковоблэнерго» для этих целей есть сервис настройки сообщений.
«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» определяет необходимость, величину и продолжительность ограничений (электроснабжения в регионах Украины — Ред.) и сообщает все это операторам сетей (облэнерго). А уже они применяют эти ограничения к своим потребителям», — пояснили в «Укрэнерго».
Уже на уровне регионов облэнерго сообщают потребителям об отключениях через свои сайты, либо же в «личных кабинетах» или через мессенджеры. В «Харьковоблэнерго» предусмотрели возможность отправлять своим абонентам сообщения как о плановых, так и об аварийных отключениях. Чтобы получать такие уведомления, необходимо заполнить форму на сайте. Помимо телефона и адреса электронной почты, для этого понадобится указать свой лицевой счет.
Читайте также: Харьковчан вновь просят до 23-х часов не включать мощные электроприборы
В различных регионах Украины форма сообщения абонентам об отключениях отличается, отметили в «Укрэнерго».
«Информация о том, как облэнерго сообщают об отключении, также есть на их сайтах. Ссылки на них собраны на отдельной странице Министерства энергетики».Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", свет, Укрэнерго, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Как харьковчанам узнать о планах отключения света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 11:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как харьковчанам узнать о планах отключения света".