Як харків’янам дізнатися про плани енергетиків щодо відключення світла

В “Укренерго” повідомили, як можна ознайомитися із планами енергетиків щодо відключення світла. У “Харківобленерго” для цих цілей є сервіс налаштування повідомлень.

“Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” визначає необхідність, величину та тривалість обмежень (електропостачання в регіонах України – Ред.) та повідомляє все це операторам мереж (обленерго). А вже вони застосовують ці обмеження до своїх споживачів”, – пояснили в “Укренерго” .

Уже на рівні регіонів обленерго повідомляють споживачам про відключення через свої сайти, або ж у “особистих кабінетах”, або через месенджери. У “Харківобленерго” передбачили можливість надсилати своїм абонентам повідомлення як про планові, так і про аварійні відключення. Щоб отримати такі повідомлення, необхідно заповнити форму на сайті. Крім телефону та адреси електронної пошти, для цього потрібно вказати свій особовий рахунок.

У різних регіонах України форма повідомлення абонентам про відключення відрізняється, зазначили в “Укренерго”.

“Інформація про те, як обленерго повідомляють про відключення, є також на їхніх сайтах. Посилання на них зібрані на окремій сторінці Міністерства енергетики”.