Як харків’янам дізнатися про плани енергетиків щодо відключення світла
В “Укренерго” повідомили, як можна ознайомитися із планами енергетиків щодо відключення світла. У “Харківобленерго” для цих цілей є сервіс налаштування повідомлень.
“Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” визначає необхідність, величину та тривалість обмежень (електропостачання в регіонах України – Ред.) та повідомляє все це операторам мереж (обленерго). А вже вони застосовують ці обмеження до своїх споживачів”, – пояснили в “Укренерго” .
Уже на рівні регіонів обленерго повідомляють споживачам про відключення через свої сайти, або ж у “особистих кабінетах”, або через месенджери. У “Харківобленерго” передбачили можливість надсилати своїм абонентам повідомлення як про планові, так і про аварійні відключення. Щоб отримати такі повідомлення, необхідно заповнити форму на сайті. Крім телефону та адреси електронної пошти, для цього потрібно вказати свій особовий рахунок.
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У різних регіонах України форма повідомлення абонентам про відключення відрізняється, зазначили в “Укренерго”.
“Інформація про те, як обленерго повідомляють про відключення, є також на їхніх сайтах. Посилання на них зібрані на окремій сторінці Міністерства енергетики”.Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", свет, Укрэнерго, электроэнергия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як харків’янам дізнатися про плани енергетиків щодо відключення світла".