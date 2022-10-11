Харків’ян знову просять до 23-ї години не вмикати потужні електроприлади

З 17:00 до 23:00 українців і, зокрема, харків’ян знову закликають обмежити споживання електроенергії та не вмикати потужні прилади.

Протягом зазначеного часу просять не вмикати плити, чайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини, пише прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це є дуже важливим для стабільної роботи енергосистеми.

“Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10% . Дякую всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність”, – зазначив Шмигаль.

Також він додав, що Харків та область, які були напередодні знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів, наразі майже повністю заживлені.