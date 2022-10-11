Харьковчан вновь просят до 23-х часов не включать мощные электроприборы

С 17:00 до 23:00 украинцев, и, в частности, харьковчан снова призывают ограничить потребление электроэнергии и не включать мощные приборы.

В течение указанного времени просят не включать плиты, чайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины, пишет премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это очень важно для стабильной работы энергосистемы.

«Вчера украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно уменьшили потребление электроэнергии в среднем на 10%. Спасибо всем, кто сделал свой вклад в нашу энергостабильность», — отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что Харьков и область, которые были накануне обесточены в результате вражеских обстрелов, сейчас почти полностью запитаны.