Харьковчан вновь просят до 23-х часов не включать мощные электроприборы
С 17:00 до 23:00 украинцев, и, в частности, харьковчан снова призывают ограничить потребление электроэнергии и не включать мощные приборы.
В течение указанного времени просят не включать плиты, чайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины, пишет премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, это очень важно для стабильной работы энергосистемы.
«Вчера украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно уменьшили потребление электроэнергии в среднем на 10%. Спасибо всем, кто сделал свой вклад в нашу энергостабильность», — отметил Шмыгаль.
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Также он добавил, что Харьков и область, которые были накануне обесточены в результате вражеских обстрелов, сейчас почти полностью запитаны.Категории: Общество, Харьков; Теги: ограничения, свет, Харьков, шмыгаль, электроприборы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 17:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчан вновь просят до 23-х часов не включать мощные электроприборы".