Ни сегодня, ни вчера веерных отключений света в Харькове не было — Терехов

Веерные отключения света в Харькове пока не применяются, при этом горожан по-прежнему просят экономно пользоваться электроэнергией.

Как отметил городской голова Игорь Терехов в эфире национального марафона, режим экономии в Харькове «очень серьезный».

«Сегодня у нас полнстью восстановлена вся энергетическая система, водоснабжение. Все услуги подаются в полном объеме во всем Харькове. Я и вчера обращался к харьковчанам, и сегодня — с особой бережностью, я бы сказал, бережливостью относиться к электроэнергии. Потому что действительно есть такие пиковые часы, когда нам необходимо экономить электроэнергию для того, чтобы работали объекты критической инфраструктуры. Харьковчане довольно с пониманием относятся», — сказал Терехов.

Также он отметил, что сегодня обстрелов Харькова оккупантами не было.

Как сообщали в Укрэнерго, в связи с превышением потребления электроэнергии по Украине сегодня утром на 6% (в сравнении с утром 11 октября) были применены ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.