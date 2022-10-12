Ни сегодня, ни вчера веерных отключений света в Харькове не было — Терехов
Веерные отключения света в Харькове пока не применяются, при этом горожан по-прежнему просят экономно пользоваться электроэнергией.
Как отметил городской голова Игорь Терехов в эфире национального марафона, режим экономии в Харькове «очень серьезный».
«Сегодня у нас полнстью восстановлена вся энергетическая система, водоснабжение. Все услуги подаются в полном объеме во всем Харькове. Я и вчера обращался к харьковчанам, и сегодня — с особой бережностью, я бы сказал, бережливостью относиться к электроэнергии. Потому что действительно есть такие пиковые часы, когда нам необходимо экономить электроэнергию для того, чтобы работали объекты критической инфраструктуры. Харьковчане довольно с пониманием относятся», — сказал Терехов.
Читайте также: И утром, и вечером: харьковчан вновь просят не включать мощные электроприборы
Также он отметил, что сегодня обстрелов Харькова оккупантами не было.
Читайте также: Терехов рассказал, грозят ли Харькову веерные отключения света
Как сообщали в Укрэнерго, в связи с превышением потребления электроэнергии по Украине сегодня утром на 6% (в сравнении с утром 11 октября) были применены ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.Категории: Общество, Харьков; Теги: веерные отключения, свет, терехов, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ни сегодня, ни вчера веерных отключений света в Харькове не было — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни сегодня, ни вчера веерных отключений света в Харькове не было — Терехов".