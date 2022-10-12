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Ни сегодня, ни вчера веерных отключений света в Харькове не было — Терехов

Общество 19:55   12.10.2022
Елена Нагорная
Ни сегодня, ни вчера веерных отключений света в Харькове не было — Терехов

Веерные отключения света в Харькове пока не применяются, при этом горожан по-прежнему просят экономно пользоваться электроэнергией.

Как отметил городской голова Игорь Терехов в эфире национального марафона, режим экономии в Харькове «очень серьезный».

«Сегодня у нас полнстью восстановлена вся энергетическая система, водоснабжение. Все услуги подаются в полном объеме во всем Харькове. Я и вчера обращался к харьковчанам, и сегодня — с особой бережностью, я бы сказал, бережливостью относиться к электроэнергии. Потому что действительно есть такие пиковые часы, когда нам необходимо экономить электроэнергию для того, чтобы работали объекты критической инфраструктуры. Харьковчане довольно с пониманием относятся», — сказал Терехов.

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Также он отметил, что сегодня обстрелов Харькова оккупантами не было.

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Как сообщали в Укрэнерго, в связи с превышением потребления электроэнергии по Украине сегодня утром на 6% (в сравнении с утром 11 октября) были применены ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 19:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни сегодня, ни вчера веерных отключений света в Харькове не было — Терехов".