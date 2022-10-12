Ані сьогодні, ані вчора віялових відключень світла в Харкові не було – Терехов

Віялові відключення світла в Харкові поки не застосовуються, при цьому містян, як і раніше, просять економно користуватися електроенергією.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов в етері національного марафону, режим економії у Харкові “дуже серйозний”.

“Сьогодні у нас повністю відновлено всю енергетичну систему, водопостачання. Усі послуги подаються в повному обсязі у всьому Харкові. Я і вчора звертався до харків’ян, і сьогодні – з особливою ощадливістю ставитися до електроенергії. Тому що дійсно є такі пікові години, коли нам необхідно економити електроенергію для того, щоб працювали об’єкти критичної інфраструктури. Харків’яни досить з розумінням ставляться”, – сказав Терехов.

Також він зазначив, що сьогодні обстрілів Харкова окупантами не було.

Як повідомляли в Укренерго, у зв’язку з перевищенням споживання електроенергії по Україні сьогодні вранці на 6% (порівняно з ранком 11 жовтня) було застосовано обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.