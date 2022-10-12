Ані сьогодні, ані вчора віялових відключень світла в Харкові не було – Терехов
Віялові відключення світла в Харкові поки не застосовуються, при цьому містян, як і раніше, просять економно користуватися електроенергією.
Як зазначив міський голова Ігор Терехов в етері національного марафону, режим економії у Харкові “дуже серйозний”.
“Сьогодні у нас повністю відновлено всю енергетичну систему, водопостачання. Усі послуги подаються в повному обсязі у всьому Харкові. Я і вчора звертався до харків’ян, і сьогодні – з особливою ощадливістю ставитися до електроенергії. Тому що дійсно є такі пікові години, коли нам необхідно економити електроенергію для того, щоб працювали об’єкти критичної інфраструктури. Харків’яни досить з розумінням ставляться”, – сказав Терехов.
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Також він зазначив, що сьогодні обстрілів Харкова окупантами не було.
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Як повідомляли в Укренерго, у зв’язку з перевищенням споживання електроенергії по Україні сьогодні вранці на 6% (порівняно з ранком 11 жовтня) було застосовано обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: веерные отключения, свет, терехов, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 19:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ані сьогодні, ані вчора віялових відключень світла в Харкові не було – Терехов".