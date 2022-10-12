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І вранці, і ввечері: харків’ян знову просять не вмикати потужні електроприлади

Суспільство 17:38   12.10.2022
Олена Нагорна
І вранці, і ввечері: харків’ян знову просять не вмикати потужні електроприлади

Третю добу поспіль у Кабміні просять українців та харків’ян зокрема зменшити споживання електроенергії у вечірні години, а в Укренерго – ще й у ранкові.

Як пише прем’єр-міністр Денис Шмигаль, вчора та позавчора економія становила 10%, проте щоб уникнути планових відключень – необхідно досягти зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%.

“Тому звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання та у зазначений період вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення”, – наголосив Шмигаль.

Водночас в Укренерго просять не вмикати потужні електроприлади з 8 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора.

“Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому наразі диспетчерський центр Укренерго вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях”, – йдеться у пубікації Укренерго у Telegram.

У національній енергетичній компанії пояснили, що основна мета зниження навантаження на мережі – щоб ремонтники мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужним ракетним обстрілом.

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“Будь ласка, дорогі українці, ви всі в ці дні трохи енергетики. Допоможіть нам… Найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади. Вдень – не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці і особливо ввечері, коли споживання найбільше, – звести до мінімум користування електрикою”, – просять у компанії.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 17:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "І вранці, і ввечері: харків’ян знову просять не вмикати потужні електроприлади".