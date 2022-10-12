И утром, и вечером: харьковчан вновь просят не включать мощные электроприборы
Третьи сутки подряд в Кабмине просят украинцев и харьковчан в частности уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы, а в Укрэнерго — еще и в утренние.
Как пишет премьер-министр Денис Шмыгаль, вчера и позавчера экономия составила 10%, однако чтобы избежать плановых отключений — необходимо достичь уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%.
«Поэтому обращаемся к бизнесу с просьбой приобщиться к сознательному потреблению и в указанный период выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы. Такой ответственный подход позволяет нам минимизировать применение графиков отключения», — подчеркнул Шмыгаль.
В то же время в Укрэнерго просят не включать мощные электроприборы с 8 до 11 утра и с 17 до 23 вечера.
«Сегодня уже с 8 утра Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера. Поэтому сейчас диспетчерский центр Укрэнерго вынужденно применил ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях», — говорится в пубикации Укрэнерго в Telegram.
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В национальной энергетической компании объяснили, что основная цель снижения нагрузки на сети — чтобы ремонтники имели время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами.
«Пожалуйста, дорогие украинцы, вы все в эти дни немного энергетики. Помогите нам… Наименьший уровень потребления электроэнергии — ночью. Поэтому именно тогда лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы. Днем — не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда потребление больше всего, — свести к минимуму пользование электричеством», — просят в компании.Категории: Общество, Харьков; Теги: свет, Харьков, шмыгаль, экономия, электроэнергия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 17:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И утром, и вечером: харьковчан вновь просят не включать мощные электроприборы".