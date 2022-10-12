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Пожаров из-за обстрелов за сутки на Харьковщине не было: сводка ГСЧС

Общество 07:56   12.10.2022
Оксана Горун
Пожаров из-за обстрелов за сутки на Харьковщине не было: сводка ГСЧС

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о шести пожарах в регионе, но не указали причиной их возникновения боевые действия.

Также в оперативной сводке ГСЧС за сутки сообщили о том, что пиротехники изъяли и обезвредили на Харьковщине 668 взрывоопасных предметов.

Продолжаются аварийно-спасательные работы на деоккупированных территориях.

«В Изюме спасатели провели аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме по ул. Паромная, 6. С помощью тяжелой инженерной техники они разбирали завалы, демонтировали разрушенные строительные конструкции. Также проводились восстановительные работы на трех объектах, где спасатели устраивали перекрытие крыш и забивали окна пленкой и другими строительными материалами. Продолжались работы по устройству переправы и подъездных путей к ней, обеспечению электроэнергией водяной скважины, мест горячего питания и тому подобное», — отметили спасатели.

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Также продолжаются работы в Балаклее. Здесь перекрыли 200 кв. метров крыши в жилом доме по ул. Газовиков, 31.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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