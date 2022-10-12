Пожаров из-за обстрелов за сутки на Харьковщине не было: сводка ГСЧС
Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о шести пожарах в регионе, но не указали причиной их возникновения боевые действия.
Также в оперативной сводке ГСЧС за сутки сообщили о том, что пиротехники изъяли и обезвредили на Харьковщине 668 взрывоопасных предметов.
Продолжаются аварийно-спасательные работы на деоккупированных территориях.
«В Изюме спасатели провели аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме по ул. Паромная, 6. С помощью тяжелой инженерной техники они разбирали завалы, демонтировали разрушенные строительные конструкции. Также проводились восстановительные работы на трех объектах, где спасатели устраивали перекрытие крыш и забивали окна пленкой и другими строительными материалами. Продолжались работы по устройству переправы и подъездных путей к ней, обеспечению электроэнергией водяной скважины, мест горячего питания и тому подобное», — отметили спасатели.
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Также продолжаются работы в Балаклее. Здесь перекрыли 200 кв. метров крыши в жилом доме по ул. Газовиков, 31.Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление, ГСЧС, пожары, разминирование, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожаров из-за обстрелов за сутки на Харьковщине не было: сводка ГСЧС".