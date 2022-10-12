Пожеж через обстріли за добу на Харківщині не було: зведення ДСНС

Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про шість пожеж у регіоні, але не вказали причиною їхнього виникнення бойові дії.

Також у оперативному зведенні ДСНС за добу повідомили про те, що піротехніки вилучили та знешкодили на Харківщині 668 вибухонебезпечних предметів.

Продовжуються аварійно-рятувальні роботи на деокупованих територіях.

“У м. Ізюм рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку по вул. Паромна, 6. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 3-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під’їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо”, – відзначили рятувальники.

Також тривають роботи у Балаклії. Тут перекрили 200 кв. метрів даху у житловому будинку по вул. Газовиків, 31.