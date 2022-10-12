Пожеж через обстріли за добу на Харківщині не було: зведення ДСНС
Рятувальники ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про шість пожеж у регіоні, але не вказали причиною їхнього виникнення бойові дії.
Також у оперативному зведенні ДСНС за добу повідомили про те, що піротехніки вилучили та знешкодили на Харківщині 668 вибухонебезпечних предметів.
Продовжуються аварійно-рятувальні роботи на деокупованих територіях.
“У м. Ізюм рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку по вул. Паромна, 6. За допомогою важкої інженерної техніки вони розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції. Також проводились відновлювальні роботи на 3-х об’єктах, де рятувальники влаштовували перекриття дахів та забивали вікна плівкою та іншими будівельними матеріалами. Продовжувались роботи щодо влаштування переправи та під’їзних шляхів до неї, забезпечення електроенергією водяної свердловини, місць гарячого харчування, тощо”, – відзначили рятувальники.
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Також тривають роботи у Балаклії. Тут перекрили 200 кв. метрів даху у житловому будинку по вул. Газовиків, 31.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстановление, ГСЧС, пожежа, разминирование, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожеж через обстріли за добу на Харківщині не було: зведення ДСНС".