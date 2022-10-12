Live
  • Четверг 13.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🟢

Разоблачили «благотворителя» из-под Харькова, притворявшегося волонтером

Общество 16:46   12.10.2022
Оксана Якушко
Разоблачили «благотворителя» из-под Харькова, притворявшегося волонтером

Предприниматель из-под Харькова зарабатывал на продаже иностранных товаров, завозимых под видом «гуманитарной помощи».

62-летний житель пгт Высокий Харьковского района учредил благотворительный фонд, но не ради помощи пострадавшим от войны, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Делок организовал схему уклонения от уплаты налогов под видом импорта «гуманитарной помощи». На самом деле «благотворитель» самостоятельно закупал в Европе одежду, продукты, строительные материалы, а по товаро-сопроводительным документам указанный товар проходил в качестве гуммпомощи от компании одной из европейских стран. «Благотворитель» недоплатил в украинский бюджет почти 7 млн ​​гривен.

Европейская компания-партнер заявила, что никогда не вела дел с этим благотворительным фондом и никаких документов не предоставляла.

Руководителю благотворительного фонда сообщили о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Сейчас 62-летнему горе-благодетелю выбирают меру пресечения и готовятся объявить его в розыск.

Читайте также: Отец военнослужащего ВСУ на Харьковщине стал агентом ГРУ и работал на РФ

Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

22:08
Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото)
21:21
В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии
21:03
Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина
20:28
Терехов рассказал, когда в Харькове начнется отопительный сезон
20:09
На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб

Вы читали новость: «Разоблачили «благотворителя» из-под Харькова, притворявшегося волонтером»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 16:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разоблачили «благотворителя» из-под Харькова, притворявшегося волонтером".