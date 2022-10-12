Разоблачили «благотворителя» из-под Харькова, притворявшегося волонтером

Предприниматель из-под Харькова зарабатывал на продаже иностранных товаров, завозимых под видом «гуманитарной помощи».

62-летний житель пгт Высокий Харьковского района учредил благотворительный фонд, но не ради помощи пострадавшим от войны, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Делок организовал схему уклонения от уплаты налогов под видом импорта «гуманитарной помощи». На самом деле «благотворитель» самостоятельно закупал в Европе одежду, продукты, строительные материалы, а по товаро-сопроводительным документам указанный товар проходил в качестве гуммпомощи от компании одной из европейских стран. «Благотворитель» недоплатил в украинский бюджет почти 7 млн ​​гривен.

Европейская компания-партнер заявила, что никогда не вела дел с этим благотворительным фондом и никаких документов не предоставляла.

Руководителю благотворительного фонда сообщили о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Сейчас 62-летнему горе-благодетелю выбирают меру пресечения и готовятся объявить его в розыск.

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