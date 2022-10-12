Викрили «благодійника» з-під Харкова, який прикидався волонтером
Підприємець з-під Харкова заробляв на продажы іноземних товарів, які завозив під виглядом «гуманітарної допомоги».
62-річний мешканець смт Високий Харківського району започаткував благодійний фонд, але не заради допомоги постраждалим від війни, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Ділок організував схему ухилення від сплати податків під виглядом імпорту «гуманітарної допомоги». Насправді «благодійник» самостійно закупляв в Європі одяг, продукти, будівельні матеріали, а по товаро-супроводжувальним документам вказаний товар проходив як гумдопомога від компанії однієї з європейських країн. «Благодійник» недоплатив до українського бюджету майже 7 млн гривень.
Європейська компанія заявила, що ніколи не мала взаємовідносин з цим благодійним фондом і жодних документів не надавала.
Керівнику благодійного фонду повідомили про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Наразі 62-річному горе-благодійнику обирають запобіжний захід та готуються оголосити його у розшук.
Читайте також: Батько військовослужбовця ЗСУ на Харківщині став агентом ГРУ та працював на РФКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: волонтер, гуманітарна допомога, Харків, Харьковская областная прокуратура; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 16:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Викрили «благодійника» з-під Харкова, який прикидався волонтером".