В ХОВА озвучили планы по восстановлению Купянского района (фото)

Жителей деоккупированных территорий Купянского района Харьковской области призывают не спешить возвращаться в свои дома.

«Впереди действительно один из самых сложных осенне-зимних периодов. Учитывая близость к линии фронта, процессы разминирования и состояние критической инфраструктуры, восстановление будет не таким быстрым, как бы этого хотелось. Но, несмотря на все, максимально готовимся к зиме по всем направлениям», — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В большей части Купянска восстановили электроснабжение, открылись аптеки и магазины, в ближайшее время должны заработать банковские сервисы и «Укрпочта». Также продолжается работа над восстановлением газоснабжения.

«Одна из первоочередных задач — это восстановление автодорог и переправ. Так называемая «дорога жизни», которая идет через весь город и соединяет два берега, фактически уничтожена оккупантами. А это и доставка гуманитарной помощи, и маршрут экстренки», — подчеркнул Синегубов.