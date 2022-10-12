Live
  • Четверг 13.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🟢

В ХОВА озвучили планы по восстановлению Купянского района (фото)

Общество 18:48   12.10.2022
Елена Нагорная
В ХОВА озвучили планы по восстановлению Купянского района (фото) Фото: ХОВА

Жителей деоккупированных территорий Купянского района Харьковской области призывают не спешить возвращаться в свои дома.

«Впереди действительно один из самых сложных осенне-зимних периодов. Учитывая близость к линии фронта, процессы разминирования и состояние критической инфраструктуры, восстановление будет не таким быстрым, как бы этого хотелось. Но, несмотря на все, максимально готовимся к зиме по всем направлениям», — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В большей части Купянска восстановили электроснабжение, открылись аптеки и магазины, в ближайшее время должны заработать банковские сервисы и «Укрпочта». Также продолжается работа над восстановлением газоснабжения.

Читайте также: На Купянщине поймали коллаборанта, размещавшего билборды с пропагандой РФ

«Одна из первоочередных задач — это восстановление автодорог и переправ. Так называемая «дорога жизни», которая идет через весь город и соединяет два берега, фактически уничтожена оккупантами. А это и доставка гуманитарной помощи, и маршрут экстренки», — подчеркнул Синегубов.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:08
Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото)
21:21
В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии
21:03
Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина
20:28
Терехов рассказал, когда в Харькове начнется отопительный сезон
20:09
На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб

Вы читали новость: «В ХОВА озвучили планы по восстановлению Купянского района (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 18:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА озвучили планы по восстановлению Купянского района (фото)".