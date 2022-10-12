В ХОВА озвучили планы по восстановлению Купянского района (фото)
Жителей деоккупированных территорий Купянского района Харьковской области призывают не спешить возвращаться в свои дома.
«Впереди действительно один из самых сложных осенне-зимних периодов. Учитывая близость к линии фронта, процессы разминирования и состояние критической инфраструктуры, восстановление будет не таким быстрым, как бы этого хотелось. Но, несмотря на все, максимально готовимся к зиме по всем направлениям», — отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В большей части Купянска восстановили электроснабжение, открылись аптеки и магазины, в ближайшее время должны заработать банковские сервисы и «Укрпочта». Также продолжается работа над восстановлением газоснабжения.
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«Одна из первоочередных задач — это восстановление автодорог и переправ. Так называемая «дорога жизни», которая идет через весь город и соединяет два берега, фактически уничтожена оккупантами. А это и доставка гуманитарной помощи, и маршрут экстренки», — подчеркнул Синегубов.
Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление, Купянский район, синегубов, Харьков, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 18:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА озвучили планы по восстановлению Купянского района (фото)".