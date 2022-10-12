У ХОВА озвучили плани з відновлення Куп’янського району (фото)

Мешканців деокупованих територій Куп’янського району Харківської області закликають не поспішати повертатися до своїх будинків.

“Попереду дійсно один із найскладніших осінньо-зимових періодів. Враховуючи близькість до лінії фронту, процеси розмінування та стан критичної інфраструктури, відновлення буде не таким швидким, як би цього хотілося. Але попри все максимально готуємося до зими за всіма напрямками” , – зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У більшій частині Куп’янська відновили електропостачання, відкрилися аптеки і магазини, найближчим часом мають запрацювати банківські сервіси та “Укрпошта”. Також триває робота над відновленням газопостачання.

“Одне з першочергових завдань – це відновлення автошляхів та переправ. Так звана “дорога життя”, яка йде через все місто та з’єднує два береги, фактично знищена окупантами. А це і доставка гуманітарної допомоги, і маршрут екстренки”, – наголосив Синєгубов.