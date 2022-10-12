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На Куп’янщині спіймали колаборанта, який розміщував білборди з пропагандою РФ

Події 18:24   12.10.2022
Олена Нагорна
На Куп’янщині спіймали колаборанта, який розміщував білборди з пропагандою РФ

На Харківщині взяли під варту колаборанта, який під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району розміщував у населеному пункті білборди із кремлівською пропагандою.

24-річний місцевий житель побудував із окупантами “трудові відносини”. У червні російські військові запропонували чоловікові обійняти посаду “керівника” так званого “господарського відділу” в окупаційній адміністрації, на що колабораціоніст погодився, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

“Чоловік виконував усі вказівки російських ватажків. Так, наприклад, він організував встановлення на території населеного пункту білбордів із проросійською агітацією для підняття бойового духу окупантів”, – повідомляють у відомстві.

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Колаборанта затримали після деокупації Куп’янського району. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 18:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині спіймали колаборанта, який розміщував білборди з пропагандою РФ".