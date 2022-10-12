На Куп’янщині спіймали колаборанта, який розміщував білборди з пропагандою РФ
На Харківщині взяли під варту колаборанта, який під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району розміщував у населеному пункті білборди із кремлівською пропагандою.
24-річний місцевий житель побудував із окупантами “трудові відносини”. У червні російські військові запропонували чоловікові обійняти посаду “керівника” так званого “господарського відділу” в окупаційній адміністрації, на що колабораціоніст погодився, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
“Чоловік виконував усі вказівки російських ватажків. Так, наприклад, він організував встановлення на території населеного пункту білбордів із проросійською агітацією для підняття бойового духу окупантів”, – повідомляють у відомстві.
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Колаборанта затримали після деокупації Куп’янського району. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України.Категорії: Події, Харків; Теги: билборды, колаборант, куп'янск, Харків, шевченково; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 18:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янщині спіймали колаборанта, який розміщував білборди з пропагандою РФ".