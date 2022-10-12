На Купянщине поймали коллаборанта, размещавшего билборды с пропагандой РФ

В Харьковской области взяли под стражу коллаборанта, который во время оккупации поселка Шевченково Купянского района размещал в населенном пункте билборды с кремлевской пропагандой.

24-летний местный житель построил с оккупантами «трудовые отношения». В июне российские военные предложили мужчине занять должность «руководителя» так называемого «хозяйственного отдела» в оккупационной администрации, на что коллаборационист согласился, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

«Мужчина выполнял все указания российских главарей. Так, например, он организовал установку на территории населенного пункта билбордов с пророссийской агитацией для поднятия боевого духа оккупантов», — сообщают в ведомстве.

Коллаборанта задержали после деоккупации Купянского района. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.