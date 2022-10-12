На Купянщине поймали коллаборанта, размещавшего билборды с пропагандой РФ
В Харьковской области взяли под стражу коллаборанта, который во время оккупации поселка Шевченково Купянского района размещал в населенном пункте билборды с кремлевской пропагандой.
24-летний местный житель построил с оккупантами «трудовые отношения». В июне российские военные предложили мужчине занять должность «руководителя» так называемого «хозяйственного отдела» в оккупационной администрации, на что коллаборационист согласился, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
«Мужчина выполнял все указания российских главарей. Так, например, он организовал установку на территории населенного пункта билбордов с пророссийской агитацией для поднятия боевого духа оккупантов», — сообщают в ведомстве.
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Коллаборанта задержали после деоккупации Купянского района. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: билборды, коллаборант, купянск, Харьков, шевченково; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине поймали коллаборанта, размещавшего билборды с пропагандой РФ".