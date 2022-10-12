Live
  • Четверг 13.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🟢

На Купянщине поймали коллаборанта, размещавшего билборды с пропагандой РФ

Происшествия 18:24   12.10.2022
Елена Нагорная
На Купянщине поймали коллаборанта, размещавшего билборды с пропагандой РФ Фото: Харьковская облпрокуратура

В Харьковской области взяли под стражу коллаборанта, который во время оккупации поселка Шевченково Купянского района размещал в населенном пункте билборды с кремлевской пропагандой.

24-летний местный житель построил с оккупантами «трудовые отношения». В июне российские военные предложили мужчине занять должность «руководителя» так называемого «хозяйственного отдела» в оккупационной администрации, на что коллаборационист согласился, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

«Мужчина выполнял все указания российских главарей. Так, например, он организовал установку на территории населенного пункта билбордов с пророссийской агитацией для поднятия боевого духа оккупантов», — сообщают в ведомстве.

Читайте также: Работал на россиян: в Харьковской области взяли под стражу бывшего следователя

Коллаборанта задержали после деоккупации Купянского района. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:08
Харьковчанки несколько месяцев вязали шерстяные носки для бойцов ВСУ (фото)
21:21
В Боровой 13 октября заработает Укрпочта – люди смогут получить пенсии
21:03
Расстрел автоколонны на Купянщине: обнаружена 25-я жертва — пожилая женщина
20:28
Терехов рассказал, когда в Харькове начнется отопительный сезон
20:09
На Харьковщине противник обстреливал Волчанск, Уды и Стрелечью — Генштаб

Вы читали новость: «На Купянщине поймали коллаборанта, размещавшего билборды с пропагандой РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине поймали коллаборанта, размещавшего билборды с пропагандой РФ".