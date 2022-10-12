Работал на россиян: в Харьковской области взяли под стражу бывшего следователя

Задержан следователь, который у оккупантов работал охранником, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В ходе оккупации Балаклеи 32-летний эксследователь добровольно занял должность «полицейского охранника» в так называемой «Народной милиции», установило следствие. Коллаборант охранял административные здания, склады и местного сборщика налогов, когда тот собирал дань на рынке.

7 октября коллаборанта задержали в Балаклее в порядке ст. 208 УПК РФ.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении эксследователю одного из отделений Изюмского районного управления полиции по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

8 октября следователь судья Киевского районного суда удовлетворил ходатайство областной прокуратуры и заключил под стражу подозреваемого.

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