Работал на россиян: в Харьковской области взяли под стражу бывшего следователя
Задержан следователь, который у оккупантов работал охранником, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В ходе оккупации Балаклеи 32-летний эксследователь добровольно занял должность «полицейского охранника» в так называемой «Народной милиции», установило следствие. Коллаборант охранял административные здания, склады и местного сборщика налогов, когда тот собирал дань на рынке.
7 октября коллаборанта задержали в Балаклее в порядке ст. 208 УПК РФ.
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении эксследователю одного из отделений Изюмского районного управления полиции по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
8 октября следователь судья Киевского районного суда удовлетворил ходатайство областной прокуратуры и заключил под стражу подозреваемого.
Читайте также: СБУ объявила подозрение чиновникам оккупационных администраций ХарьковщиныКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, госизмена, оккупант, следователь, Харьковская областная прокуратура, харьковщина; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 13:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работал на россиян: в Харьковской области взяли под стражу бывшего следователя".