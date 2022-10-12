Працював на росіян: на Харківщині взяли під варту колишнього слідчого
Затримали слідчого, який в окупантів працював охоронцем, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Під час окупації Балаклії 32-річний ексслідчий добровільно зайняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції», встановило слідство. Колаборант охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.
7 жовтня колаборанта затримали у Балаклії в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексслідчому одного з відділень Ізюмського районного управління поліції за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
8 жовтня слідчий суддя Київського районного суду задовольнив клопотання обласної прокуратури та взяв під варту підозрюваного.
Читайте також: СБУ оголосила підозру чиновникам окупаційних адміністрацій ХарківщиниКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Балаклія, державна зрада, оккупант, следователь, харківщина, Харьковская областная прокуратура; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 13:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працював на росіян: на Харківщині взяли під варту колишнього слідчого".