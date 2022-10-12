Працював на росіян: на Харківщині взяли під варту колишнього слідчого

Затримали слідчого, який в окупантів працював охоронцем, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації Балаклії 32-річний ексслідчий добровільно зайняв посаду «поліцейського охорони» у так званій «Народній міліції», встановило слідство. Колаборант охороняв адміністративні будівлі, склади та місцевого «збирача податків», коли той збирав «данину» на ринку.

7 жовтня колаборанта затримали у Балаклії в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру ексслідчому одного з відділень Ізюмського районного управління поліції за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

8 жовтня слідчий суддя Київського районного суду задовольнив клопотання обласної прокуратури та взяв під варту підозрюваного.